Doliu în lumea medicală din România. A murit un doctor extrem de respectat: ”Va rămâne un reper”

Virgil Sotirescu, un mare medic din România s-a stins din viață: ”Va rămâne un exemplu de profesionalism”

Virgil Sotirescu s-a născut pe 22 iunie 1931 în Basarabia. Și-a dedicat aproape șapte decenii profesiei sale.

De numele medicului se leagă ridicarea Spitalului ”Caritas” din Roșiori de Vede, județul Teleorman.

Medicul Sotirescu va rămâne un reper în obstretică și ginecologie. A avut, de-a lungul carierei sale, mai multe intervenții, alături de colegii săi.

Acestea au făcut renumit Spitalul Caritas Roșiori de Vede. Doctorul a ocupat și funcția de director a instituției în perioada 1973 – 1988 și 1991 – 1997.

”Era dedicat pacienților săi, respectat de toată lumea. Îmi exprim regretul profund la vestea decesului medicului Virgil Sotirescu, cetățean de onoare al Municipiului Roșiori de Vede.

Pentru locuitorii municipiului și nu numai, dr. Virgil Sotirescu va rămâne un exemplu de profesionalism, un medic dedicat pacienților săi, respectat de toți cei care l-au cunoscut ori au avut privilegiul de a lucra împreună cu domnia sa.

Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis primarul din Roșiori de Vede, Valerică Cîrciumaru, pe Facebook.

Pasiunea lui Virgil Sotirescu pentru medicină avea origini în familie

În 2014, Virgil Sotirescu a acordat un amplu interviu pentru blogul . Acesta a povestit aici mai multe amănunte interesante din cariera și din viața sa.

Întrebat dacă a avut în familie o tradiție medicală, doctorul a dezvăluit că unchiul său a fost ginecolog.

”Am avut avut un unchi doctor ginecolog. Mama era din Basarabia, din Cuciulia, o localitate lângă Prut. Şi eu sunt născut tot în Basarabia, dar în Chirsova. Tata era din Trivale Moşteni, singurul care a făcut şcoala normală, la început la Alexandria şi apoi la Constanţa”, povestea doctorul.

, în 2014, că are o mare afecțiune pentru cadrele sanitare de peste Prut.

”Eu am o mare afecţiune pentru medicii care vin din această zonă, ajutându-i ori de câte ori am avut ocazia. Chiar şi în spitalul nostru au fost medici basarabeni. Îmi aduc aminte că m-a chemat ministrul Dan Georgescu să-mi spună că este un medic chirurg din Basarabia care ar vrea să vină la Roşiori, şi am acceptat pe loc”, mai spunea dr. Sotirescu.