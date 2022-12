Doliu în lumea muzicală! Cântărețul Maxi Jazz din trupa Faithless a murit chiar înainte de Crăciun

Lumea muzicală este în doliu după trecerea în neființă a celebrului artist britanic, Maxi Jazz.

A murit Maxi Jazz, vocea formației Faithless

El era vocea formației de electro-dance Faithless, care a făcut furori cu ani în urmă. Totodată, acesta a fost și un membru de bază al grupului muzical, alături de Sister Bliss și Rollo.

Anunțul tragic a fost făcut de cei de la BBC. Potrivit sursei citate, Maxwell Fraser a încetat din viață chiar vineri seară, la vârsta de 65 de ani.

În ceea ce privește , ulterior, fosta lui colegă de trupă, Sister Bliss, a venit cu câteva detalii. Aceasta susține că artistul a murit în somn ”liniștit”, chiar în casa unde locuia, din sudul Londrei.

Totodată, aceasta le-a recomandat urmăritorilor ei să aibă grijă unul de celălalt și să prețuiască fiecare moment alături de cei dragi.

Ulterior, pe contul său de Instagram, aceasta a mai publicat și o declarație cât se poate de dureroasă. Faithless este descris ca fiind un om care a schimbat viața multor persoane, în nenumărate feluri.

De asemenea, artistul este numit un ”textier strălucit”, dar și o prezență cât se poate de magnifică pe scenă.

Colega sa îl descrie ca fiind o ființă ”minunată”, extrem de accesibilă, dar și profundă, mai arată .

Maxi Jazz, un textier strălucit și o prezență magnifică pe scenă

”A fost un om care ne-a schimbat viața în atât de multe feluri. A dat semnificația și mesajul potrivit muzicii noastre.

A fost, de asemenea, o ființă umană minunată, cu timp pentru toată lumea și o înțelepciune care a fost nu doar profundă, ci și accesibilă. A fost o onoare și, desigur, o adevărată plăcere să lucrez cu el.

A fost un textier strălucit, un DJ, un budist, o prezență magnifică pe scenă, iubitor de mașini, vorbitor nesfârșit, o persoană frumoasă, o busolă morală și un geniu.”, a mai adăugat aceasta.

Menționăm faptul că Maxi Jazz a făcut furori în anii 90. Piese precum Insomnia, God is a DJ sau We come 1 au făcut furori în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Iar asta nu este singura tragedie care a întristat lumea muzicală chiar înainte de Crăciun. Anterior, .