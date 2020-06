Doliu în lumea muzicii! A murit cântăreața americană Bonnie Pointer. Mesajul dureros transmis de membrii familiei

O veste tristă a căzut ca un trăsnet peste întreaga suflare a muzicii americane și nu numai, întrucât ne-a părăsit celebra cântăreață Bonnie Pointer, membru fondator al grupului vocal The Pointer Sisters. În vârstă de 69 de ani, aceasta s-a stins din viață luni, în urma unui stop cardio-respirator.

A murit cântăreața Bonnie Pointer. Mesajul dureros al familiei

Anunțul a fost făcut chiar de Anita Pointer, de asemenea membră a formației care s-a bucurat de un succes răsunător în anii ’70 -’80.

„Familia noastră este devastată, în numele fraților mei și al întregii familii Pointer, vă cerem rugăciuni în acest moment”, a declarat aceasta pentru CNN.

„Bonnie a fost cel mai bun prieten al meu. Vorbeam cu ea în fiecare zi. În viața noastră nu am avut niciodată vreo dispută.

Mi-e dor deja de ea, dar sunt sigură că o voi revedea din nou într-o zi”, a mai spus sora îndrăgitei artiste de peste ocean.

Trupa The Pointer Sisters a obținut un premiu Grammy în 1974

Cele patru surori au început să cânte împreună cu mai bine de 50 de ani în urmă, la biserica natală din Oakland, California, unde slujea tatăl lor.

Bonnie Pointer și June s-au lansat inițial ca un duo, în 1969, urmând ca mai apoi să li se alăture Anita și Ruth, înaintea apariției primului album The Pointer Sisters, în 1973.

Trupa a primi și un premiu Grammy pentru hitul lor crossover, „Fairytale”, lansat în 1974. Bonnie a înregistrat cinci albume cu surorile sale înainte de a urma o carieră solo.

După ce a semnat cu Motown, artista a bifat cel mai mare hit al său solo cu melodia disco din 1978, „Heaven Must Have You Sent You”.

