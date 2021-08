Agentul lui Charlie Watts a anunțat că celebrului baterist a murit marți, la Londra. La începutul acestei luni, Watts a fost înlocuit de un alt baterist pentru turneul celor de la The Rolling Stones din Statele Unite.

Atunci nu au fost date prea multe detalii s-a spus doar că acesta își revenea după o operație.

În urmă cu 17 ani, Charlie Watts a fost operat după ce a aflat că are cancer la gât.

Doliu în lumea muzicii. A murit Charlie Watts, legendarul baterist de la The Rolling Stones

Tristul anunț a fost făcut marți de agentul celebrului baterist.

“Cu imensă tristețe anunțăm decesul dragului nostru Charlie Watts. Acesta a murit liniștit la un spital din Londra, înconjurat de familie.

A fost un soț, tată și bunic drag și unul dintre cei mai mari toboșari din generația sa.

Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale, a membrilor trupei și a prietenilor”, a spus agentul său într-un comunicat.

Charlie Watts făcea parte din formația The Rolling Stones din 1963

Charlie Watts a început să cânte la tobe din liceu și a fost atras la început de jazz.

Bateristul s-a alăturat trupei The Rolling Stones în anul 1963, la un an de la înființarea acesteia și a fost singurul membru alături de Mick Jagger și Keith Richards, care a lucrat la toate albumele trupei în studio.

Britanicii au lansat 55 de albume și compilații vândute în aproximativ 200 de milioane de copii în toată lumea. Au avut de asemenea 37 de piese în top – 10 singles.

Printre albume se număra Their Satanic Majesties Request (1967), Beggars Banquet (1968), Let It Bleed (1969), Sticky Fingers (1971), Exile on Main St (1972), It’s Only Rock ‘n Roll (1974), Tattoo You (1981), Steel Wheels (1989), Voodoo Lounge (1994) sau Bridges to Babylon (1997).

De-a lungul timpului trupa și-a mai schimbat componența, dar Charlie Watts a participat la toate albumele trupei înregistrate.

Cea mai recentă formulă a formației a fost: , Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară).

a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc, „Blue & Lonesome” a fost lansat în 2016.