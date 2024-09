Doliu în lumea muzicii. A murit fratele lui Michael Jackson

Doliu în lumea muzicii. A murit fratele lui . Artistul american, Tito Jackson, membru al formației The Jackson 5, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de duminică, 15 septembrie 2024. Care a fost cauza decesului.

Doliu în internațională. A încetat din viață fratele lui Michael Jackson. Cântărețul, pe numele său complet Toriano Adaryll Jackson, avea vârsta de 70 de ani. Anunțul nefericit a fost făcut public de către Entertainment Tonight.

Dezvăluirea a fost făcută prin intermediul lui Steve Manning, prieten şi fost manager al legendarei familii. Ulterior, vestea a fost confirmată pentru People de Siggy Jackson, nepotul regretatului artist american.

În momentul de față, nu se cunoaște cauza exactă a decesului, însă apropiații au declarat că anterior suferise un atac de cord în timp ce conducea. Potrivit publicației , în urmă cu puțin timp grupul lui Tito Jackson a vizitat monumentul dedicat „fratelui lor iubit”.

Mai exact, este vorba de o statuie realizată de sculptorița Diana Walczak și dezvelită în anul 2016. Fratele regretatului Mickael Jackson a fost cel care a făcut o postare pe rețelele de socializare cu această ocazie.

„Suntem profund recunoscători pentru acest loc special care onorează nu numai memoria lui, ci și moștenirea noastră comună. Vă mulțumim pentru că îi păstrați spiritul viu”, a spus Tito Jackson, mai arată sursa menționată.

Cine a fost Tito, fratele celebrului Mickael Jackson

Tito, fratele celebrului Michael Jackson, s-a născut pe 15 octombrie 1953 în Gary, Indiana. A fost al treilea din cei 10 copii ai lui Joe și Katherine Jackson. Și-a început cariera muzicală pe ascuns, cântând la chitara lui Joe pe la spatele tatălui său.

La un moment dat a rupt o coardă și în felul acesta a atras furia figurii paterne. În cele din urmă s-a bucurat ca membru al grupului Jackson Five, în anii 1960 şi 1970. A cântat împreună cu fraţii săi Jackie, Jermaine, Marlon şi Michael.

Trupa a fost la acea vreme un fenomen global şi un simbol al epocii de aur a Motown. Formația și-a lăsat amprenta asupra lumii muzicale cu hituri importante, cum ar fi: „ABC”, „I Want You Back” şi „The Love You Save”.