Doliu în lumea muzicii. A murit Quincy Jones, legenda care a colaborat cu Frank Sinatra, dar și cu Michael Jackson

în lumea muzicii. A murit Quincy Jones, legenda care a colaborat cu Frank Sinatra, dar și cu Michael Jackson. Renumitul producător muzical și-a dat ultima suflare în cursul serii de duminică, 3 noiembrie 2024.

Doliu în industria muzicală. A încetat din viață Quincy Jones, artistul care a lucrat cu regretații Frank Sinatra și Michael Jackson

Doliu în industria muzicală. A încetat din viață Quincy Jones, artistul care a lucrat cu regretații Frank Sinatra și . Celebrul producător a murit înconjurat de familie, la domiciliul său, la vârsta de 91 de ani.

ADVERTISEMENT

Vestea nefericită a fost confirmată de publicistul său, Arnold Robinson. Regretatul artist a contribuit la înregistrarea discului caritabil We Are The World din anul 1985. În plus, a produs albumul istoric Thriller al lui Michael Jackson.

„În această seară, cu inimile pline, dar frânte, trebuie să împărtășim vestea decesului tatălui și fratelui nostru Quincy Jones”, a transmis familia legendarului artist, conform publicației .

ADVERTISEMENT

„Și, deși aceasta este o pierdere incredibilă pentru familia noastră, sărbătorim viața minunată pe care a trăit-o și știm că nu va mai fi niciodată altul ca el”, au mai adăugat membrii familiei lui Quincy Jones.

Știre în curs de actualizare.