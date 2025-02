Doliu în lumea muzicii. A murit Roberta Flack, cunoscută pentru hitul ”Killing Me Softly with His Song”

Este doliu în lumea muzicală. A murit Roberta Flack, una dinte cele mai bune voci din toate timpurile. În urma ei, a rămas multă durere, dar și faimosul hit ”Killing me softly with his song”.

A murit Roberta Flack, vocea hitului ”Killing me softly with his song”

Lumea muzicală a primit o veste dură. Roberta Flack, una dintre cele mai cunoscute și mai iubite artiste din toate timpurile, a murit la vârsta de 88 de ani. Tristul anunț a fost făcut de către purtătorul ei de cuvânt.

”Avem inimile frânte pentru că glorioasa Roberta Flack a murit în această dimineață, 24 februarie 2025. A murit liniștită, înconjurată de familia ei. Roberta a depășit limite și recorduri. Ea a fost, de asemenea, un profesor mândru.”, arată mesajul transmis de impresar.

Cine a fost Roberta Flack

de muzică soul, jazz și R&B. Aceasta devenit populară în anii ’70, datorită hiturilor “Killing Me Softly with His Song”, “The First Time Ever I Saw Your Face” și “Feel Like Makin’ Love”.

Încă de mică, Roberta a avut înclinație către muzică. A învățat de la o vârstă fragedă să cânte la pian, iar la 15 ani a primit bursă la Universitatea Howard, fiind una dintre cele mai tinere studente. Deși a vrut să devină pianistă, destinul a ghidat-o către muzica soul și jazz.

Roberta Flack a fost descoperită în timp ce cântă la diverse cluburi din Washington. Vocea și talentul său au ajutat-o să semneze un contact cu Atlantic Records, moment în care cariera sa s-a schimbat radical.

Povestea hitului ”Killing me softly with his song”

, lansată în 1973 de către Roberta Flanck. La scurt timp de la lansare, melodia a ajuns un adevărat hit internațional și a câștigat două premii Grammy.

Versiunea cântată de Roberta Flack este cea mai cunoscută, însă, piesa are o istorie mult mai interesantă. De-a lungul timpului, mai mulți artiști au cântat ”Killing me softly with his song”, dar niciunul nu a avut succesul Robertei Flack.

Piesa ”Killing me softly with his song” a fost scrisă de Charles Fox și Normal Gimbel. Cei doi au preluat poezia scrisă de Lori Lierbeman, tot ea fiind și prima care a înregistrat-o sub formă de melodie, dar fără succes.

Un an mai târziu, piesa a fost descoperită de Roberta Flack în timpul unui zbor. Atunci, aceasta și-a lăsat talentul să își facă treaba, iar instinctul i-a spus că o notă soul/ R&B ar putea fi un adevărat succes.

Roberta Flack a avut dreptate. În cinci săptămâni de la lansare, ”Killing me softly with his song” a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100.