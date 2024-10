Doliu în lumea muzicii. A murit un artist adorat de mulți români

Vocalistul de heavy metal, Paul Di’Anno, a încetat din viață. Cunoscut atât pentru calitățile muzicale, dar și pentru că a fost liderul trupei Iron Maiden în primii ani ai acesteia, a murit la vârsta de 66 de ani. Casa de discuri Conquest Music a confirmat decesul.

Paul Di’Anno a murit acasă, în Salisbury, au mai precizat reprezentanții casei de discuri Conquest Music. De altfel, tot aceștia au subliniat și din cauza cărora cânta într-un scaun cu rotile.

”În ciuda problemelor grave de sănătate din ultimii ani, care l-au obligat să cânte într-un scaun cu rotile, Paul a continuat să îşi distreze fanii din întreaga lume, adunând peste 100 de spectacole din 2023”, au comunicat cei de la Conquest Music, relatează

Paul Andrews este numele din actele de identitate al lui Paul Di’Anno. El era născut în Chingford, estul Londrei, într-o familie cu rădăcini diferite. Tatăl său era de origine braziliană, iar mama de origine britanică. Încă din copilărie era pasionat de muzică.

Artistul era parte din Iron Maiden din 1978

Paul Di’Anno s-a alăturat noii trupe Iron Maiden după ce în noiembrie 1978 a avut o audiție. Trupa s-a înființat de către basistul Steve Harris cu trei ani mai devreme. Până atunci, Iron Maiden avea experiență cu doi artiști, iar la început Paul Di’Anno nu prea a fost impresionat.

”Vechiul lor cântăreț avea o sabie prostească și sânge fals care îi curgea din gură, iar eu și amicul meu făceam pe noi de râs. Când am început să cântăm împreună, părea că totul se potrivește”, spunea Paul Di’Anno în perioada vieții.

Paul Di’Anno și-a conștientizat mereu potențialul și nu se sfia să spună că era foarte bun în ceea ce făcea. Într-un alt interviu, Paul Di’Anno își sublinia profesionalismul, dar și din care a făcut parte.

”Băieții de la Maiden erau niște tineri încântători pe care i-ai fi putut prezenta bunicii tale. I-ar fi iubit. Dar dacă m-ar fi întâlnit pe mine, ar fi murit de un atac de cord într-un minut… Le-am adus nebunia și un aspect excentric.”, mai spunea solistul.

Chiar dacă a plecat din această lume, în urma lui Paul Di’Anno au rămas melodii eblematice precum: ”Run to the Hills”, ”Wasted Years”, ”2 Minutes to Midnight”, ”Aces High”, ”Fear of The Dark”, ”The Trooper” sau ”Hallowed Be Thy Name”.