Doliu în lumea muzicii. Cântărețul Tommy DeVito a murit, răpus de Covid-19

Celebrul cântăreț Tommy DeVito s-a stins din viață pe 21 septembrie într-un spital din Los Angeles. Artistul fusese depistat cu Covid-19 și decesul a survenit în urma unor complicații.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tommy DeVito a fost membru fondator al celebrei formații Four Seasons. Celebra bandă este și subiectul filmului “Jersey Boys” al lui Clint Eastwood. Tommy a părăsit grupul în 1971 și a fost membru Rock and Roll Hall of Fame.

Frankie Valli si Bob Gaudio, doi dintre membrii originali ai gruplui, și-au prezentat regretele pe rețelele de socializare: „cu tristete anuntam ca Tommy DeVito, membru fondator al Four Seasons, a murit. Transmitem dragostea noastră familiei în această perioadă dificilă. Îi va fi simțită lipsa de toți cei care l-au iubit”, conform ziare.com.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tommi DeVito, o viață sub lumina reflectoarelor

Artistul s-a născut într-o familie de imigranți italieni la 19 iunie 1928, in Belleville (New Jersey) și a fost cel mai tânăr dintre toți cei 9 copii.

La vârsta de 8 ani, el știa deja să cânte la chitară și a debutat în muzică alături de fratele lui Nick și de Hank Majewski. În copilărie este prieten bun cu Joe Pesci, cel care a jucat rolul său în filmul „GoodFellas”.

ADVERTISEMENT

Artistul apare și în celebrul film „Casino” al lui Martin Scorsese.

Înainte de a forma Four Seasons în 1960, DeVito a cântat alături de Frankie Valli in 1954. Four Seasons a avut 3 piese de succes, clasate pe primul loc în topuri, în anii 1962 – 1963: „Sherry”, „Big Girls Don’t Cry” si „Walk Like a Man”. În 1964 formația revine în topuri cu “Rag Doll”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alături de Frankie Valli, Four Seasons lansează melodia “Cant Take My Eyes Off You” care devine cea mai cunoscută din întreaga creație a lor.

“A Man for All Seasons – First Season Summer” este cel mai recent și ultimul album lansat de marele cântăreț, în 2006. Acesta cuprinde piese din folclorul italian și în componența lui sunt folosite instrumentele pentru înregistrarea cântecelor pe care le-a interpretat înainte de a atinge culmile succesului cu Four Seasons.

ADVERTISEMENT