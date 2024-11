Doliu în lumea muzicii internaționale! A murit fostul toboșar al trupei My Chemical Romance

Bob Bryar, fostul baterist al trupei My Chemical Romance, a fost descoperit fără viață, în propria casă. Artistul avea 44 de ani și ultima dată a fost văzut în viață pe data de 4 noiembrie.

Este , după ce Bob Bryar, fostul baterist al trupei My Chemical Romance, a fost găsit decedat la vârsta de 44 de ani. Corpul lui a fost descoperit în locuința sa din Tennessee, marți, 26 noiembrie, cu doar două zile înainte de Ziua Recunoștinței.

Autoritățile nu suspectează vreo infracțiune, având în vedere că bunurile sale, inclusiv echipamentele muzicale și armele, nu au fost atinse. Dar corpul muzicianului a fost descris de surse drept „puternic descompus”, notează

Se pare că autoritățile pentru controlul animalelor au sosit la locuință după ce corpul a fost descoperit și au luat două câini din locuință. Conform rapoartelor, Bryar a fost văzut ultima dată în viață pe 4 noiembrie.

Cauza morții sale nu este cunoscută încă și se fac investigații în acest sens. Bryar a fost membru al trupei rock între 2004 și 2010. El l-a înlocuit pe bateristul Matt Pelisser, la scurt timp după lansarea albumului „Three Cheers for Sweet Revenge” din 2004.

De ce a plecat din trupă

Bateristul născut la Chicago a părăsit trupa în 2010, înainte de lansarea albumului „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”, la care însă a contribuit. În acel moment, My Chemical Romance a emis o declarație în care descria decizia lui Bryar ca fiind „dureros de grea”.

„În urmă cu patru săptămâni, My Chemical Romance și Bob Bryar au decis să meargă pe drumuri separate. Aceasta a fost o decizie dureroasă pentru noi toți și nu a fost luată cu ușurință.

Îi dorim mult succes în viitoarele sale proiecte și ne așteptăm ca și voi să faceți același lucru”, se arată în declarația emisă de reprezentanții trupei de la acea vreme. Pe lângă Bryar, My Chemical Romance era alcătuită din Gerard Way, Frank Iero, Ray Toro și Mikey Way.

După ce a colaborat cu alte trupe de-a lungul anilor, Bryar a anunțat retragerea din industria muzicală în 2014. Ulterior, s-a dedicat unei cariere în imobiliare și a lucrat cu mai multe organizații de salvare a câinilor și sanctuare. În 2023, Bryar a împărtășit pe Twitter faptul că