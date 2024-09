Doliu în lumea muzicii internaționale. Unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai muzicii bossa nova a murit

Sérgio Mendes s-a stins din viață, la vârstă de 83 de ani. Muzicianul brazilian care a ajutat la popularizarea muzicii bossa nova și samba era cunoscut mai ales pentru piesa Mas Que Nada, care a fost un adevărat hit.

A murit Sérgio Mendes

Sérgio Mendes, care a popularizat ritmurile bossa nova și samba în lumea occidentală, a încetat din viață, la 83 de ani. Vestea tragică a fost confirmată chiar de familia sa, conform

ADVERTISEMENT

Conducătorul de orchestră și compozitorul este cunoscut în întreaga lume mai ales pentru hitul Mas Que Nada, dar și pentru interpretarea braziliană a unor piese ca The Look Of Love și The Fool On The Hill al Beatles.

De-a lungul vieții sale, Mendes a scos mai bine de 35 de albume și, o parte importantă dintre acestea chiar au fost premiate cu aur sau platină în Statele Unite ale Americii. Iar în 2012, a fost pentru compunerea cântecului Real in Rio din filmul de animație Rio.

ADVERTISEMENT

Cei dragi i-au fost alături lui Sérgio Mendes în ultimele sale clipe de viață. În cadrul unei declarații, familia a spus că artistul „în pace”, joi, la Los Angeles, înconjurat soția și copiii săi.

Până la acest moment, cauza oficială a morții nu a fost dezvăluită. Cu toate acestea, apropiații au declarat că artistul suferea de long-Covid și că de la finalul anului 2023 se confrunta cu probleme respiratorii.

ADVERTISEMENT

Unde a cântat ultima dată

Ultima dată, muzicianul a urcat pe scenă în urmă cu aproape un an, în fața unei săli pline. „Mendes a cântat ultima dată în noiembrie 2023 în săli pline și extrem de entuziaste la Paris, Londra și Barcelona.

În ultimele câteva luni, sănătatea sa a fost provocată de efectele COVID pe termen lung. Ne lasă o moștenire muzicală incredibilă de peste șase decenii de un sunet unic”, a spus familia în comunicatul transmis după moartea lui Sérgio Mendes.

ADVERTISEMENT

Muzicianul a fost fiului unui medic și, pentru prima dată, a studiat pianul clasic. În 1956, când a ascultat primul album jazza, Take Five al muzicianului american Dave Brubeck, a ales să renunțe la studii.