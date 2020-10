Doliu în lumea muzicii. Johnny Nash, artist pop-reggae, a murit la 80 de ani

Johnny Nash, artistul de culoare care a devenit celebru datorită hitului „I Can See Clearly Now”, a murit la vârsta de 80 de ani. Cântărețul american a încetat din viață din cauze naturale, în orașul său natal Houston, Texas, marți, 6 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vestea tristă a fost făcută la un post de televiziune chiar de fiul artistului, Johnny Nash Jr. Artistul și compozitorul american a trecut în neființă înconjurat de oamenii dragi, dar și de cei doi copii care i-au fost aproape în ultimii ani de viață.

Cântărețul de culoare lasă în urma sa multă durere în sufletele familiei, dar și oamenilor care l-au cunoscut. Johnny Nash are un fiu, dar și o fiică pe nume Monica. În urma rămâne și soția Carli Nash, cântărețul fiind la al treilea mariaj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Johnny Nash, artistul american de culoare, a murit la 80 de ani

Cariera lui Nash a început în 1950, însă 10 ani mai târziu s-a dedicat conducerii unei companii de înregistrări. Artistul a compus numeroase piese pentru cântăreți de renume, cochetând de-a lungul timpului și cu actoria.

În anul 1972 a dominat topurile muzicale cu piesa „I Can See Clearly Now”, compusă după ce s-a operat de cataractă. Melodia a fost cântată mai târziu de alți mari muzicieni printre care se numără Ray Charles, Donny Osmond și Jimmy Cliff.

ADVERTISEMENT

„Pot vedea clar acum, ploaia a dispărut / Va fi o zi strălucitoare, strălucitoare, Soarele încălzește”, sunt doar două dintre versurile piesei care a stat în topuri luni întregi.

Johnny Nash a fost unul dintre puținii cântăreți care au colaborat cu celebrul Bob Marley, fiind cel care a adus muzica reggae jamaicană în Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, regretatul artist de culoare a fost cel care și-a ajutat bunul prieten să se lanseze în carieră. Cu toate acestea Johnny Nash nu a câștigat niciun premiu Grammy.

„Nu am câștigat niciodată un Grammy, dar nu mă încred în asemenea lucruri. O viață de muncă e mult mai importantă pentru mine. Și mixul special al muzicii mele, despre asta este vorba!”, spunea cântărețul într-un interviu din 1998, notează gandul.ro.

ADVERTISEMENT