Doliu în lumea muzicii. O vedetă country s-a stins din viață

după ce o artistă de muzică country a încetat din viață la vârsta de 90 de ani. Regretata cântăreață a avut de-a lungul carierei sale peste 50 de hituri în Top 10 și a primit numeroase premii.

Doliu în lumea muzicii. O artistă country a murit la 90 de ani

Loretta Lynn, artista originară din Statele Unite ale Americii, a murit la 90 de ani în timpul somnului, în locuinţa sa din Hurricane Mills, Tennessee. Regretata cântăreață a lăsat în urma sa o familie îndoliată și multă durere.

„Iubita noastră mamă, Loretta Lynn, s-a stins în pace în această dimineaţă de 4 octombrie, în somn, acasă, la iubita ei fermă din Hurricane Mills”, este anunțul făcut de familia vedetei country pe Twitter.

Fanii de pretutindeni au lăsat numeroase mesaje de condoleanțe pentru cea care s-a făcut remarcată într-o industrie dominată de bărbați. Și-a construit o reputație de feministă ”dintr-o bucată”, îndrăzneață și talentată încă din anii ’60 şi ’70.

Cine a fost Loretta Lynn, artista de muzică country

Loretta Lynn a venit pe lume într-o familie de mineri. Pasionată de muzică a pornit pe acest drum devreme și timp de 60 de ani a urcat pe marile scene și a interpretat melodii impresionante, care au ajuns în inimile oamenilor.

Și-a scris propriile cântece și a ajuns într-un timp foarte scurt să fie supranumită „regina muzicii country”. A fost respectată în breasla sa și a lansat mai multe albume de aur și melodii demne de topurile internaționale.

„Nu am fost prima femeie din muzica country. Am fost doar prima care m-am ridicat şi am spus ceea ce gândeam, despre ce era viaţa. Celorlalte le era frică să o facă”, spunea Loretta Lynn pentru revista în 2007.

Din păcate, 14 dintre cântecele sale au fost interzise de radiouri, dar a continuat să meargă mai departe. a câştigat trei premii Grammy, unul fiind pentru piesa After The Fire Is Gone, în colaborare cu partenerul său de duet Conway Twitty.

Celelalte două distincții au venit în anul 2004 pentru munca depusă la albumul intitulat Van Lear Rose, o colaborare cu rockerul Jack White de la White Stripes. În 2003 a primit un premiu Kennedy Center pentru contribuţia la cultura americană.

De asemenea, în 2010, i-a fost înmânat un premiu Grammy pentru întreaga carieră, iar trei ani mai târziu, preşedintele Barack Obama i-a oferit Medalia Prezidenţială a Libertăţii. În urmă cu un an lansase albumul Still Woman Enough, care include reînregistrări şi piese noi.

Printre hiturile care vor dăinui veșnic se numără: You Ain’t Woman Enough, Don’t Come Home A-Drinkin, One’s on the Way, Fist City și Coal Miner’s Daughter.