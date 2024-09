Doliu în lumea muzicii! S-a prăbușit pe scenă și nu a mai putut fi salvat

Metin Arolat, un îndrăgit cântăreț și regizor turc de doar 52 de ani, și-a găsit sfârșitul făcând ceea ce iubea mai mult. În mod absolut șocant, în timpul unui spectacol din Kozjagati, Istanbul, acesta s-a prăbușit pe scenă și a rămas fără suflare în fața a mii de fani.

Ce s-a întâmplat la fața locului

Potrivit , cântărețul s-ar fi plâns de dureri și senzații de amorțeală la unul dintre brațe, însă crezând că este o simplă durere ce în curând se va diminua.

ADVERTISEMENT

Artistul și-a dorit să apară în fața fanilor, dar din păcate acesta s-a prăbușit în fața lor la scurt timp după ce a urcat pe scenă.

Eforturile de a-l salva au fost imediate, o asistentă din mulțime chiar oferindu-se să-l ajute înainte de a ajunge serviciile de urgență. Din păcate, Arolat Metin și-a găsit sfârșitul pe drum înspre spital.

ADVERTISEMENT

Din primele informații, cauza morții îndrăgitului artist turc nu a fost încă stabilită, dar toate semnele indică faptul că acesta ar fi suferit un infarct.

Presupusa cauză a morții lui Arolat Metin

Demet Sagiroglu, o artistă ce îi era apropiată lui Arolat, a spus că acesta ținea o dietă strictă, cu scopul ca greutatea lui să se mențină scăzută, ceea ce i-ar fi putut afectat grav sănătatea.

ADVERTISEMENT

„Era foarte apropiat de mine, ca un frate”, a spus artista. „Ținea o dietă… Nu cred că inima lui a putut suporta. S-a înrăutățit după ce a urcat pe scenă”.

Drumul spre faimă al lui Arolat Metin

Cântăreț și regizor încă din ani 1990, Arolat s-a născut anul 1972 în Izmir și a debutat în cu albumul Ayrılık Olmaz (No Separation) în 1995.

ADVERTISEMENT

El a lăsat în urmă cinci albume ce au făcut furori în Turcia, precum Yine Bir Bașıma (Again to My Head) în 1998, Kabul Et (Accept) în 2005, Lütfen Yaz Gelsin (Please Write) în 2010, Çok Daha Ötesi (Much More Beyond) în 2010, și Karavan (Caravan) în 2014.

Ca regizor, Arolat și-a câștigat faima producând videoclipuri pentru numeroși artiști turci precum Gülsen, cu hiturile sale „Bangir Bangir” și „Lollipop”.

Ultimul mesaj al artistului

Arolat obișnuia să fie un artist plin de umor, astfel că ultima sa postare pe contul de Instagram a fost un clip cu chipul său suprapus peste cel al prințesei Diana, care a devenit unul dintre preferatul fanilor acum ai artistului.