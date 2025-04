Doliu în lumea muzicii. S-a stins din viață un artist iubit de milioane de oameni

Lumea muzicii internaționale este în doliu. Fanii sunt îndurerați pentru că s-a stins din viață un iubit de milioane de oameni. Care a fost cauza decesului și cine a făcut anunțul despre trecerea la cele veșnice.

Doliu în muzică. A încetat din viață un muzician renumit

E în industria muzicală de peste hotare. Clem Burke, bateristul trupei Blondie, a murit. Trupa Blondie a fost creată de către Harry și Stein în anul 1974. Regretatul artist a devenit al doilea baterist al grupului în 1975.

Muzicianul care era unul dintre cei apreciați de milioane de oameni din lumea întreagă a murit la vârsta de 70 de ani. Cântărețul a pierdut lupta cu boala de care suferea de mai multă vreme. Decesul a survenit în urma cancerului, după cum au anunțat colegii de formație.

„Cu profundă tristețe transmitem vestea decesului iubitului nostru prieten și coleg de trupă Clem Burke în urma unei lupte private cu cancerul. Clem nu a fost doar un baterist; era bătaia inimii lui Blondie.

Talentul, energia și pasiunea lui pentru muzică au fost de neegalat, iar contribuțiile sale la sunetul și succesul nostru sunt incomensurabile. Dincolo de muzica sa, Clem a fost o sursă de inspirație atât pe scenă, cât și în afara acesteia.

Spiritul său vibrant, entuziasmul molipsitor și etica de lucru solidă i-au atins pe toți cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște. Influența lui Clem s-a extins cu mult dincolo de Blondie”, au scris colegii lui Clem Burke, pe .

Cine a fost Clem Burke

Clem Burke s-a născut pe 24 noiembrie 1954, în Bayonne, New Jersey, Statele Unite ale Americii. S-a autoproclamat ”supraviețuitor rock and roll”, de-a lungul carierei muzicale colaborând cu mulți artiști de renume.

A semnat contracte notabile cu Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Checkered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers și L.A. Go-Go’s.

Influența și contribuțiile sale au depășit decenii și genuri. Au lăsat o amprentă de neșters asupra fiecărui proiect din care a făcut parte. Regretatul artist a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au iubit și i-au apreciat muzica.

A avut un impact uriaș asupra dezvoltării trupei Blondie. Clem Burke a fost cel care l-a recrutat pe Gary Valentine ca basist. Acesta era unul dintre cei mai buni prieteni. A reușit a ținut formația unită atunci când membrii fondatori, Debbie Harry și Chris, au renunțat la trupă.