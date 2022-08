Doliu în lumea muzicii. Un celebru cântăreț soul a murit la 81 de ani

Este doliu în lumea muzicii după ce Lamont Dozier, un celebru cântăreț american, a murit la vârsta de 81 de ani.

Un celebru cântăreț a murit la 81 de ani

Lamont Dozier, unul dintre cei mai mari cântăreți de muzică soul și R&B din SUA, pe 8 august 2022, în locuința sa în apropiere de Scottsdale, Arizona.

ADVERTISEMENT

Fiul său este cel care a făcut anunțul trist, fără a dezvălui cauza decesului regretatului artist.

“Odihnește-te în pace cerească, tati!”, a scris fiul lui Lamont Dozier pe pagina de Instagram.

ADVERTISEMENT

Lamont Dozier s-a născut pe 16 iunie 1941, fiind crescut într-o familie din Detroit, Michigan, dedicată în totalitate muzicii.

Cântărețul a avut succes mai ales în anii ’60, atunci când s-a unit cu frații Brian și Eddie Holland la Motown Records. Cei trei au scris hituri cunoscute, printre care “Where Did Our Love Go” și “Stop! In The Name of Love” pentru The Supremes, potrivit AFP, notează .

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Trio-ul a continuat să înregistreze melodii pentru Martha and the Vandellas, The Miracles, The Four Tops și Marvin Gaye.

În autobiografia sa din 2019, Lamont Dozier a menționat că “a fost ca și cum aș fi câștigat la loterie de fiecare dată”.

ADVERTISEMENT

În anii ’70, Lamont Dozier a părăsit Motown, dar și pe frații Holland. Artistul și-a început cariera solo și a colaborat cu

ADVERTISEMENT

Melodia “Two Hearts”, interpretată de Phil Collins și produsă de Lamont Dozier a câștigat un Glob de Aur. Piesa a obținut și un premiu Grammy.

În anii 1990, numele lui Lamont Dozier și al fraților Holland au fost înscrise pe legendarul Hollywood Walk of Fame și Rock and Roll Hall of Fame.

În total, artistul a înregistrat 12 albume de studio de-a lungul carierei sale muzicale.

Lamont Dozier a fost căsătorit de trei ori. De primele două soții, Ann Brown și Daphne Dumas, a divorțat. Cea de-a treia soție, Barbara Ullman, cu care s-a căsătorit în 1980, a încetat din viață în 2021.

În total, artistul a avut șase copii, trei dintre aceștia fiind din căsnicia cu Barbara Ullman.