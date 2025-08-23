Doliu în lumea presei! Jurnalistul uneia din cele mai prestigioase publicații s-a stins din viață la doar 46 de ani

Este doliu în lumea presei: un jurnalist s-a stins din viață la doar 46 de ani. Cum l-au descris colegii lui?

Doliu în lumea presei. Un reputat jurnalist s-a stins din viață la 46 de ani

Jurnalismul spaniol (dar și cel internațional) este în doliu după ce a fost anunțată moartea lui Javier Cid, reputat jurnalist al cotidianului El Mundo. Bărbatul a închis ochii la Madrid, lăsând în urmă o carieră remarcabilă în cadrul grupului Unidad Editorial. Până la momentul ocupa funcția de șef la revista Gran Madrid, supliment al publicației El Mundo. Era cunoscut pentru angajamentul său social, pentru stilul inconfundabil și pentru profunzimea textelor sale.

Dincolo de munca sa din redacție, Javier Cid era o prezență constantă și pe micile ecrane, participând la dezbateri în emisiuni precum „Y ahora Sonsoles” (Antena 3 Spania) și „La Sexta Xplica” (La Sexta). Născut în Zamora, în 1979, a absolvit Facultatea de Istorie, iar apoi a urmat masterul de jurnalism al El Mundo.

Cariera sa a fost marcată de implicarea în apărarea drepturilor , eforturi pentru care a primit, în 2019, Premiul Alan Turing. De asemenea, și-a încercat cu succes talentul literar, publicând două romane: „Diario de Martin Lobo” și „Llamarais un domingo por la tarde”.

Colegii de la redacția El Mundo au scris despre Javier în cea mai recentă ediție a ziarului

Colegii săi din îl descriu ca un jurnalist riguros și pasionat, cu un simț al interviului aparte. Textele semnate de el erau foarte apreciate de cititori, iar în redacție era privit ca unul dintre cei mai iubiți și respectați profesioniști. Moartea sa neașteptată a provocat un val de emoții și omagii.

Într-un articol publicat de El Mundo, în ediția de sâmbătă, 23 august, sub titlul „O terasă pe Gran Via”, colegii săi scriu: „Nu exagerez dacă spun că era un membru al familiei pentru întreaga redacție. Era șef, coleg, dar mai ales prieten, frate și confident al tuturor”. Într-o altă coloană, e descris ca „neliniștit, mușcător, rapid, călător, aparent nebunatic, dar, de fapt, extrem de harnic”. Colegii îl evocă drept un om care „avea darul de a te faci să râzi chiar și în cele mai dificile momente”.