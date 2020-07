Doliu în lumea radio din România! A murit Călin Gheorghe, una dintre vocile Pro FM, Guerilla și Europa FM

De sâmbătă seară, lumea radioului din țara noastră este mult mai săracă, pentru că s-a stins din viață Călin Gheorghe, una dintre vocile reprezentative ale posturilor Pro Fm, Guerilla și Europa FM. La acesta din urmă a ajuns în februarie 2020, când a preluat emisiunea săptămânală dedicată muzicii pop-rock. ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

De altfel, ultima ediție cu îndrăgitul DJ la mcirofon a avut loc joi, 23 iulie și nimic nu prevestea o astfel de tragedie. Anunțul a fost făcut de foștii săi colegi de la Guerila, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Și Filip Standavid a scris un text emoționant pe contul personal de Facebook la scurt timp după aflarea acestei vești dureroase. Radioul românesc nu pierde doar un profesionist desăvârșit, ci și un om „calm, cald și educat”, a transmis jurnalistul care actualmente se află în echipa Digi FM.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A murit Călin Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de radio ai ultimilor ani

„Călin Gheorghe, fostul nostru coleg și prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viață, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viața câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulțumim”, au scris foștii colegi de la Radio Guerilla pe contul de Facebook al postului.

„Poți exersa vorbirea. Poți simula entuziasmul și/sau priceperea. Poți chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atât de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată.

ADVERTISEMENT

Gravă fără să devină vreodată plicticoasă și – când era cazul – ghidușă fără să vireze în hăhăială tembelă. Anglofonii, maeștri ai conciziei, i-ar zice (scurt și corect) „authoritative” și „reassuring”: de încredere și liniștitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a transmis și Filip Standavid.

A fost una dintre vocile emblematice ale Pro FM, alături de Andrei Gheorghe

Călin Gheorghe a fost unul dintre pionierii FM-ului național de după ’89, făcând parte din echipa Pro FM, cea mai mai populară stație radio a acelor vremuri, alături de bunul său prieten, Andrei Gheorghe. Mai apoi a trecut la Radio Guerrilla, iar în ultima perioadă a colaborat cu Radio Seven și a realizat emisiunea săptămânală dedicată muzicii pop-rock de la Europa FM.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„A participat la peste 50 de festivaluri mari din străinătate, i-a văzut în concerte pe toţi greii rockului. Își aminteşte cu câtă emoţie a trăit unul dintre ultimele concerte ale trupei Oasis, când peste 100.000 de oameni au cântat absolut toate cântecele formației, fără oprire”, se arată în prezentarea realizată de colegii săi de la Europa FM.