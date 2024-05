Doliu în lumea radioului: a murit Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru

din România. A murit Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru. Vestea tragică a fost oferită pe Facebook, de Elena Postelnicu, jurnalistă la Radio România Actualități.

Lucia Popescu Moraru a fost unul dintre numele cele mai importante ale Radiodifuziunii Române. S-a dedicat acestui domeniu timp de patru decenii. Încă un deceniu în plus a stat alături de marea sa iubire. Soțul ei a fost un gigant al teatrului şi filmului românesc, actorul Marin Moraru.

Lucia Moraru a rămas văduvă în urmă cu 8 ani. în august 2016. Îndrăgitul actor a plecat dintre noi la vârsta de 79 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare.

Acum, în perioada Sfintelor sărbători de Paște, a murit și cea care i-a fost alături 52 de ani marelui actor. Anunțul trist a fost făcut de Elena Postelnicu, jurnalistă la Radio România.

”Într-o zi Sfântă de Paște am aflat că o persoană extrem de dragă sufletului meu – doamna Lucia Moraru – The President cum îi plăcea să i se spună uneori la Radio – a plecat la Ceruri, spre Lumina. Nu am cuvinte! … Abia așteptam să o revăd, când urma sa ajungem pe la București. Și de ziua ei, pe 2 mai, i-am promis ca vom trece să o îmbrățișăm….Vom trece…însă nu acasă,…ci acolo unde mergeam des cu ea … la Marinuș.

Doamna Lucia (din respect nu puteam să-i spun pe nume, chiar dacă se supară des pe mine) mi-a fost ca o a doua mamă. La Radio, mă dojenea când nu eram atentă, dar imediat mă și îmbrățișa, mă lua peste tot cu ea și chiar ne-a găzduit de foarte multe ori acasă la ea…unde ne aștepta cu fel de fel de mâncăruri pregătite chiar de ea. Iar când au murit părintii mei…ea mi-a fost alături moral și a contat foarte mult. Drum bun Lucia…Nu te voi uita niciodată!”, a scris Elena Postelnicu, pe Facebook.

Lucia Popescu, mărturii emoționate pentru FANATIK despre relația de dragoste cu marele actor

În august 2022, când s-au împlinit 6 ani de la de la moartea regretatului actor Marin Moraru, Lucia Moraru a vorbit pentru FANATIK despre relația sa cu acest nume uriaș al cinematografiei românești.

”Au trecut 6 ani de când nu mai este… O să fac pachete să împart și o să merg la mormânt la Bellu, dar parastasul mare îl fac la anul, când se împlinesc 7 ani de când a urcat la cer. Atunci o să fac așa cum se cuvine, cum cere datina… La parastasul de 7 ani se cheltuie ca pentru o nuntă”, a declarat Lucia Moraru, pentru FANATIK.

Cei doi au avut o căsnicie foarte lungă. S-au căsătorit când ea era foarte tânără. Niciunul nu a regretat alegerea făcută. Între ei a fost dragoste la prima vedere, dar și pasiune.

Lucia Moraru a dezvăluit care a fost secretul relației lor. A spus că înțelegerea contează extrem de mult. ”Când stai lângă un actor, indiferent că este un actor foarte mare, de fapt lângă orice fel de artist, trebuie să accepți unele provocări pe care ți le da această calitate de soție a unei personalități.

Pentru că mai ales actorii, au și ei trăirile lor, în perioada de realizare a unui rol sunt mai nervoși sau au momente de angoasă, dar înțelegerea contează foarte mult. Noi n-am avut probleme majore în căsnicia noastră, ne-am căsătorit foarte tineri, eu eram încă la liceu“, declara Lucia Moraru.