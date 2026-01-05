Doliu în lumea sportului! A murit în tragedia de la Crans Montana încercând să-și salveze o prietenă

Continuă lista celor care au pierdut lupta cu viața după tragedia petrecută în noaptea de Revelion în clubul din Crans-Montana, Elveția. Boxul este în doliu după trecere în neființă a unui tânăr sportiv. Despre cine este vorba, de fapt.
Noaptea Anului Nou nu a făcut excepție, din păcate, de la tragedii. Clubul „Le Constellation” din Crans-Montana a fost locul unde viețile unor oameni s-au oprit definitiv în urma unui incendiu de amploare.
Și lumea sportului are de suferit în urma tristului eveniment. După moartea unui jucător de golf, în vârstă de numai 16 ani, un alt tânăr sportiv ne-a părăsit. Mai exact, Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a transmis că Benjamin Johnson, 18 ani, a murit încercând să își salveze o prietenă.
„Un sportiv promiţător şi o personalitate solară. Îmi amintesc de un tânăr mereu pozitiv, zâmbitor şi respectuos. Era primul care îşi susţinea colegii. Conform mărturiilor, şi-a pierdut viaţa salvând-o pe prietena sa, permiţându-i astfel să supravieţuiască.
Acest gest de altruism suprem corespunde exact cu ceea ce era el: cineva care îi ajuta mereu pe ceilalţi. Gândurile noastre se îndreaptă şi către toate familiile afectate de această tragedie naţională, precum şi către toate victimele.
Dacă alţi membri ai comunităţii noastre vor fi identificaţi printre persoanele afectate, le vom fi alături”, a transmis Amir Orfia, preşedintele SwissBoxing.
Noaptea de Revelion trebuia să aducă bucurie și emoție, însă a fost un adevărat coșmar pentru cei care au petrecut în clubul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția. Un incendiu devastator iscat după miezul nopții a provocat mai mulți răniți și chiar decese după ce tavanul încăperii s-a aprins din cauza materialelor pirotehnice.
Întregul scenariu a retrezit în memoria românilor tragicul eveniment petrecut în toamna anului 2015, când, în București, clubul Colectiv a luat foc și a provocat mai multe pierderi omenești.