Sport

Doliu în lumea sportului! A murit în tragedia de la Crans Montana încercând să-și salveze o prietenă

Un tânăr sportiv a încetat din viață în urma tragediei din Crans-Montana, Elveția. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre evenimentul care a zguduit lumea boxului.
Mihai Dragomir
05.01.2026 | 10:35
Doliu in lumea sportului A murit in tragedia de la Crans Montana incercand sasi salveze o prietena
ULTIMA ORĂ
Tragedia de la Crans-Montana a mai luat o viață. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Continuă lista celor care au pierdut lupta cu viața după tragedia petrecută în noaptea de Revelion în clubul din Crans-Montana, Elveția. Boxul este în doliu după trecere în neființă a unui tânăr sportiv. Despre cine este vorba, de fapt.

Doliu în box după moartea unui tânăr sportiv la Crans-Montana

Noaptea Anului Nou nu a făcut excepție, din păcate, de la tragedii. Clubul „Le Constellation” din Crans-Montana a fost locul unde viețile unor oameni s-au oprit definitiv în urma unui incendiu de amploare.

ADVERTISEMENT

Și lumea sportului are de suferit în urma tristului eveniment. După moartea unui jucător de golf, în vârstă de numai 16 ani, un alt tânăr sportiv ne-a părăsit. Mai exact, Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a transmis că Benjamin Johnson, 18 ani, a murit încercând să își salveze o prietenă.

„Un sportiv promiţător şi o personalitate solară. Îmi amintesc de un tânăr mereu pozitiv, zâmbitor şi respectuos. Era primul care îşi susţinea colegii. Conform mărturiilor, şi-a pierdut viaţa salvând-o pe prietena sa, permiţându-i astfel să supravieţuiască.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

Acest gest de altruism suprem corespunde exact cu ceea ce era el: cineva care îi ajuta mereu pe ceilalţi. Gândurile noastre se îndreaptă şi către toate familiile afectate de această tragedie naţională, precum şi către toate victimele.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul român care a fost
Digisport.ro
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"

Dacă alţi membri ai comunităţii noastre vor fi identificaţi printre persoanele afectate, le vom fi alături”, a transmis Amir Orfia, preşedintele SwissBoxing.

Tragedia de la Colectiv s-a repetat de Revelion în Elveţia la Crans-Montana

Noaptea de Revelion trebuia să aducă bucurie și emoție, însă a fost un adevărat coșmar pentru cei care au petrecut în clubul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția. Un incendiu devastator iscat după miezul nopții a provocat mai mulți răniți și chiar decese după ce tavanul încăperii s-a aprins din cauza materialelor pirotehnice.

ADVERTISEMENT

Întregul scenariu a retrezit în memoria românilor tragicul eveniment petrecut în toamna anului 2015, când, în București, clubul Colectiv a luat foc și a provocat mai multe pierderi omenești.

Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Brisbane....
Fanatik
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după victoria de senzație de la Brisbane. Câte locuri a urcat în clasamentul WTA
Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de...
Fanatik
Răzvan Lucescu își cumpără casă într-un oraș istoric al Greciei! Decizia luată de român, după ce a intrat definitiv în istoria lui PAOK
Cupa Africii 2025. Federația a tăiat în carne vie după eliminarea în optimi!...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Federația a tăiat în carne vie după eliminarea în optimi! Selecționerul și întregul staff, dați afară!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali și-a jucat prietenia cu Gică Hagi la zaruri. A pierdut tot...
iamsport.ro
Gigi Becali și-a jucat prietenia cu Gică Hagi la zaruri. A pierdut tot și s-a pus în genunchi: `Dă-mi-le înapoi că află Gică!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!