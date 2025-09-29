Doliu în lumea sportului: a murit la doar 19 ani, după un accident tragic. Federația Rusă a început investigațiile

Naufal Takdir Al Bari, un gimnast indonezian în vârstă de 19 ani, în urma unui accident tragic în timpul unui cantonament de pregătire în Penza, Rusia.

Deces în lumea sportului. Federația Rusă a început investigația

Incidentul a avut loc pe la mijlocul lunii septembrie 2025, când Al Bari a suferit o accidentare severă la nivelul gâtului în timpul unui exercițiu la bara orizontală. După 12 zile în care a fost internat în stare gravă la spitalul GA Zakharyin, tânărul sportiv a pierdut lupta pentru viață.

Considerat o mare speranță indoneziene, Al Bari se pregătea pentru Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică din 2025, programate în Indonezia, și visa să participe la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Federația Indoneziană de Gimnastică și-a exprimat un profund regret în urma pierderii sale, descriindu-l drept „cel mai bun al națiunii” și un „tânăr talentat și o persoană bună”.

Jocurile Olimpice 2028, obiectivul sportivului decedat

Federația Rusă de Gimnastică a efectuat o investigație asupra incidentului, concluzionând că Al Bari nu era pregătit pentru complexitatea mișcării pe care a încercat-o. Vicepreședintele acestei federații, Vasily Titov, a declarat că „toate circumstanțele accidentului au fost stabilite” și că „din păcate, sportivul nu era pregătit să execute un astfel de element complex”.

Tragedia a șocat întreaga comunitate sportivă, iar gândurile și condoleanțele au fost transmise familiei și celor apropiați ai lui Naufal Takdir Al Bari. Această pierdere subliniază riscurile și sacrificiile implicate în carierele sportivilor de performanță, dar și impactul profund pe care îl au asupra celor din jur.