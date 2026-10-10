Doliu în lumea sportului. A murit legendarul jucător și antrenor al celor de la Chicago Bears

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Doliu în fotbalul american. Legendarul Mike Ditka, membru al Hall of Fame și care i-a condus pe Chicago Bears spre singurul lor triumf din Super Bowl în 1985 (disputat în ianuarie 1986), s-a stins la vârsta de 86 de ani. Anunțul a provocat multă tristețe în rândul admiratorilor săi. Cine a fost faimosul fost jucător și antrenor, de fapt.

A murit Mike Ditka, la 86 de ani

Adulat în Chicago și celebru în SUA sub poreclele „Da Coach” sau „Iron Mike”, Mike Ditka a fost o personalitate vulcanică, directă și extrem de iubită de fani. Decesul său la vârsta de 86 de ani a lăsat multă tristețe în urmă și a fost comunicat chiar de către familia sa, fără a fi dezvăluită însă și cauza. „Cu o profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru soț, tată, bunic și prieten. Deși lumea l-a cunoscut pe Mike ca pe un jucător din Hall of Fame, un antrenor legendar și liderul echipei campione la Super Bowl XX a celor de la Chicago Bears, noi l-am știut drept inima familiei noastre”, se arată în comunicatul familiei fostului jucător și antrenor legendar.

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Cine a fost Mike Ditka

Înainte de a deveni un antrenor emblematic, Mike Ditka a fost un jucător colosal. A fost selectat al cincilea în draftul NFL din 1961 de către Chicago Bears, Ditka a transformat un post dedicat în mod obișnuit blocajelor într-o armă ofensivă de neoprit. Mai exact, Ditka devenit primul tight end (n.r. – este un post hibrid în fotbalul american și canadian, situat la granița dintre linia ofensivă și jucătorii de atac exteriori) din istoria NFL care a depășit 1.000 de yarzi primiți într-un singur sezon, câștigând titlul de „Rookie of the Year”.

După retragerea din activitatea de jucător, Ditka și-a început cariera de tehnician ca asistent al lui Tom Landry la Dallas Cowboys (unde a câștigat un alt Super Bowl), înainte de a reveni acasă, la Chicago Bears, ca antrenor principal. Sub comanda sa, Bears s-a transformat într-una dintre cele mai dominante echipe din istoria NFL. În ianuarie 1986, Bears a spulberat-o pe New England Patriots cu scorul de 46-10 în Super Bowl XX (cea mai mare diferență de scor din istoria finalei la momentul respectiv). Imediat după meci, jucătorii l-au purtat pe brațe pe antrenor, care a rămas celebru purtând un pulover fără mâneci peste cămașă și cravată.

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Recordul deținut de Mike Ditka

Ditka a plecat dintre noi deținând un record rar. Mai exact, el este singurul om din era modernă a NFL care a câștigat titlul de campion național cu aceeași echipă atât ca jucător, cât și ca antrenor principal. „Mike Ditka a întruchipat spiritul fotbalului american de-a lungul decadelor. A adus intensitate, autenticitate și o personalitate inconfundabilă în tot ceea ce a făcut”, a fost omagiul emoționant adus de Roger Goodell, comisarul NFL. Tragedia vine la scurt timp după , precum și după .