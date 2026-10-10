Sport

Doliu în lumea sportului. A murit legendarul jucător și antrenor al celor de la Chicago Bears

Lumea fotbalului american este în stare de șoc. Mike Ditka, fost jucător de excepție și antrenorul legendar al celor de la Chicago Bears, a încetat din viață la vârsta de 86 de ani.
Mihai Dragomir
10.10.2026 | 16:07
Doliu in lumea sportului A murit legendarul jucator si antrenor al celor de la Chicago Bears
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Doliu în fotbalul american. S-a stins o legendă. Foto: Colaj FANATIK.
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Doliu în fotbalul american. Legendarul Mike Ditka, membru al Hall of Fame și care i-a condus pe Chicago Bears spre singurul lor triumf din Super Bowl în 1985 (disputat în ianuarie 1986), s-a stins la vârsta de 86 de ani. Anunțul a provocat multă tristețe în rândul admiratorilor săi. Cine a fost faimosul fost jucător și antrenor, de fapt.

A murit Mike Ditka, la 86 de ani

Adulat în Chicago și celebru în SUA sub poreclele „Da Coach” sau „Iron Mike”, Mike Ditka a fost o personalitate vulcanică, directă și extrem de iubită de fani. Decesul său la vârsta de 86 de ani a lăsat multă tristețe în urmă și a fost comunicat chiar de către familia sa, fără a fi dezvăluită însă și cauza. „Cu o profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru soț, tată, bunic și prieten. Deși lumea l-a cunoscut pe Mike ca pe un jucător din Hall of Fame, un antrenor legendar și liderul echipei campione la Super Bowl XX a celor de la Chicago Bears, noi l-am știut drept inima familiei noastre”, se arată în comunicatul familiei fostului jucător și antrenor legendar.

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Cine a fost Mike Ditka

Înainte de a deveni un antrenor emblematic, Mike Ditka a fost un jucător colosal. A fost selectat al cincilea în draftul NFL din 1961 de către Chicago Bears, Ditka a transformat un post dedicat în mod obișnuit blocajelor într-o armă ofensivă de neoprit. Mai exact, Ditka devenit primul tight end (n.r. – este un post hibrid în fotbalul american și canadian, situat la granița dintre linia ofensivă și jucătorii de atac exteriori) din istoria NFL care a depășit 1.000 de yarzi primiți într-un singur sezon, câștigând titlul de „Rookie of the Year”.

După retragerea din activitatea de jucător, Ditka și-a început cariera de tehnician ca asistent al lui Tom Landry la Dallas Cowboys (unde a câștigat un alt Super Bowl), înainte de a reveni acasă, la Chicago Bears, ca antrenor principal. Sub comanda sa, Bears s-a transformat într-una dintre cele mai dominante echipe din istoria NFL. În ianuarie 1986, Bears a spulberat-o pe New England Patriots cu scorul de 46-10 în Super Bowl XX (cea mai mare diferență de scor din istoria finalei la momentul respectiv). Imediat după meci, jucătorii l-au purtat pe brațe pe antrenor, care a rămas celebru purtând un pulover fără mâneci peste cămașă și cravată.

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Recordul deținut de Mike Ditka

Ditka a plecat dintre noi deținând un record rar. Mai exact, el este singurul om din era modernă a NFL care a câștigat titlul de campion național cu aceeași echipă atât ca jucător, cât și ca antrenor principal. „Mike Ditka a întruchipat spiritul fotbalului american de-a lungul decadelor. A adus intensitate, autenticitate și o personalitate inconfundabilă în tot ceea ce a făcut”, a fost omagiul emoționant adus de Roger Goodell, comisarul NFL. Tragedia vine la scurt timp după decesul unuia dintre „călăii” Stelei, precum și după sfârșitul subit al unui tânăr boxer mexican.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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