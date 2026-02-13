Doliu în lumea sportului! Fosta medaliată, ucisă cu sânge rece când își cumpăra mâncare

ADVERTISEMENT

Vești triste vin din Statele Unite, acolo unde o fostă sportivă a fost ucisă cu sânge rece de către un om care mai fusese condamnat în trecut pentru acte de violență. Aceasta a fost împușcată cu sânge rece când se afla la coadă pentru a-și lua mâncare.

Tragedie în Statele Unite. A fost ucisă cu sânge rece în timp ce-și cumpăra de mâncare

O fostă sportivă de performanță și antrenor de patinaj artistic din Statele Unite a fost ucisă într-un incident șocant petrecut marți dimineață într-un drive-thru Starbucks din St. Louis, Missouri. Gabrielle Sam Linehan, în vârstă de 28 de ani, se afla în mașina ei în jurul orei 10:00 când un bărbat suspectat de mai multe jafuri armate a tras asupra ei și a fugit cu obiectele personale ale tinerei. Linehan a fost transportată de urgență la spital, unde a fost declarată .

Poliția l-a arestat pe suspect, identificat ca fiind Keith Lamon Brown, 58 de ani, la scurt timp după atac. Autoritățile au declarat că bărbatul era deja căutat pentru alte două acte de jaf armat petrecute cu câteva zile înainte, inclusiv într-un drive-thru și într-un alt magazin cunoscut. În momentul arestării, Brown purta obiecte și documente care aparțineau victimelor, iar procurorii l-au pus sub acuzare pentru crimă de gradul întâi, multiple jafuri și alte capete de acuzare, notează .

Gabrielle Linehan, fostă sportivă a echipei Statelor Unite, a fost medaliată la patinaj artistic

lui Gabrielle Linehan a produs un șoc în, ea fiind apreciată în comunitatea sportivă din St. Louis și de cei care au cunoscut-o, mai ales că era dedicată tinerilor patinatori. În tinerețe, a reprezentat echipa Statelor Unite, iar la Campionatele Naționale de Patinaj Sincronizat din 2014 a câștigat medalia de argint, iar după retragerea din competiții a lucrat ca antrenor la clubul Metro Edge. Coechipieri, elevi și colegi au descris-o ca pe o persoană pasionată, plină de suflet și plină de energie.

Tragedia a lăsat un gol profund în rândul comunității locale, iar clubul de patinaj a publicat un mesaj emoționant de condoleanțe pentru familie și prieteni. „Este o pierdere imensă pentru toți noi”, au spus reprezentanții clubului, subliniind că vor continua să ofere sprijin sportivilor afectați de această pierdere.