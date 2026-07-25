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Doliu în lumea sportului! Fostul câștigător de Super Bowl s-a sinucis la 38 de ani: „A plecat eroul nostru”

Veste șocantă în lumea sportului! Fostul câștigător de Super Bowl s-a sinucis la 38 de ani. Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
25.07.2026 | 14:30
Doliu in lumea sportului Fostul castigator de Super Bowl sa sinucis la 38 de ani A plecat eroul nostru
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Jordan Devey, fost câștigător de Super Bowl, s-a sinucis la 38 de ani // FOTO: colaj FANATIK
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Lumea fotbalului american a fost zguduită de o tragedie uriașă: Jordan Devey, fost campion Super Bowl cu New England Patriots, a murit la doar 38 de ani. Presa americană a confirmat că sportivul s-a sinucis, lăsând în urmă o familie devastată și o comunitate care îl considera un model de dedicare și altruism.

Jordan Devey, fost câștigător de Super Bowl, s-a sinucis la 38 de ani!

Vestea a fost anunțată de soția sa, Linsey Devey, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram chiar în ziua în care cei doi ar fi sărbătorit 15 ani de căsnicie. „Astăzi ar fi fost aniversarea noastră. Am umplut pereții caselor și inimilor noastre cu amintiri, bucurii, lupte și triumfuri. Ai fost eroul nostru și inimile ne dor în absența ta”, a scris Linsey, dezvăluind că ultimele cuvinte ale lui Jordan către ea au fost: „vorbim curând”.

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De asemenea, alături de cuvintele de mai sus, Linsey a publicat și o poză în care Jordan se afla pe patul de spital, iar ea îl îngrija. Pentru a-i sprijini familia în această perioadă dificilă, prietenii fostului fotbalist din NFL au creat o pagină GoFundMe, care a strâns deja aproape 90.000 de dolari dintr-un obiectiv de 200.000. Organizatorii au confirmat au explicat faptul că, odată cu moartea lui Jordan, familia Devey se confruntă cu „provocări emoționale și financiare copleșitoare”.

Jordan Devey, o carieră construită prin muncă și perseverență

Jordan Devey nu a fost un star mediatic, dar a fost extrem de respectat în NFL pentru profesionalismul și seriozitatea de care a dat dovadă. Cariera lui a început în 2013, când a semnat cu Baltimore Ravens. De acolo, a reușit să își croiască drumul către unele dintre cele mai puternice echipe din ligă: New England Patriots, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders și, în final, Buffalo Bills.

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Momentul de glorie a venit în sezonul 2014, atunci când Devey a câștigat Super Bowl XLIX alături de Patriots, într-o echipă condusă de Tom Brady și Bill Belichick. După retragerea din NFL, Devey și-a dedicat timpul familiei și comunității. În 2024, el a acceptat rolul de coordonator ofensiv și antrenor de quarterback la Eagle High School din Idaho, unde era extrem de iubit de elevi, mulți dintre ei îl considerându-l un mentor, un prieten și un exemplu de disciplină și caracter.

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Moartea lui Jordan Devey, un nou semnal de alarmă în lumea sportului!

Moartea lui Jordan Devey reaprinde discuția despre sănătatea mintală în sportul de performanță. Numeroși foști jucători din NFL au vorbit în ultimii ani despre depresie, anxietate și dificultățile de adaptare la viața cotidiană după retragere. Presiunea constantă, accidentările repetate și schimbările bruște ale ritmului pot avea efecte devastatoare.

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Credem că este posibil să fi suferit de CTE (n.r – encefalopatie traumatică cronică)”, a spus Leslie, mama regretatului fotbalist, care este de părere că fiul ei ducea o luptă pe care niciunul dintre cei dragi nu a văzut-o vreodată.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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