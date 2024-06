Doliu în lumea televiziunii! A murit un celebru prezentator

în lumea televiziunii! A murit un celebru prezentator care în urmă cu aproximativ o săptămână fusese dat dispărut de apropiații săi. Unde a fost descoperit trupul neînsuflețit și cine a făcut vestea nefericită.

Doliu în jurnalismul internațional! A trecut la cele veșnice un renumit moderator de televiziune. Vestea a picat ca un trăsnet. Michael Mosley, un producător de televiziune din Marea Britanie, a murit la 67 de ani.

Moartea prezentatorului a survenit pe o insulă din Grecia. Potrivit , jurnalistul a fost dat dispărut în cursul zilei de miercuri, 5 iunie 2024, după ce a plecat la plimbare, singur, pe o potecă de coastă. La vremea respectivă vremea era toridă.

Celebrul britanic a fost văzut ultima dată părăsind plaja Saint Nikolas la ora 13:30. Se crede că se îndrepta pe drumul de coastă spre Pedi. Sursa menționată mai arată că, cadavrul lui Michael Mosley nu a fost încă identificat oficial.

Autoritățile grecești au transmis că trupul neînsuflețit a fost găsit în Symi. Informațiile care au ieșit la iveală până la ora actuală arată că vedeta a fost descoperită lângă o umbrelă, sub un gard care înconjoară barul de pe plaja Agia Marina de pe insula grecească.

„Primarul insulei și un jurnalist al televiziunii de stat ERT filmau zona Agia Marina, când au văzut cadavrul”, a declarat în urmă cu puțină vreme viceprimarul Nikitas Grillis, scrie .

Primarul din insula Symi, Eleftherios Papakalodouka, a spus că trupul neînsuflețit a fost găsit în timp ce echipele cercetau coasta cu camere de luat vederi. O sursă din cadrul poliției a declarat că persoana decedată era moartă „de mai multe zile”.

Ancheta în cazul lui Michael Mosley exclude omorul

Ancheta care a fost deschisă de oamenii legii în cazul lui Michael Mosley exclude omorul. Un medic legist care a examinat trupul neînsuflețit al prezentatorului britanic a declarat că nu se ia în calcul actul criminal.

„M-au sunat și mi-au spus: «Știi ceva, am văzut ceva de departe, poți să te duci să verifici». Așa că m-am dus acolo. Așa că, atunci când am intrat, am văzut ceva asemănător unui cadavru”, a spus managerul barului Agia Marina, Ilias Tsavaris, pentru BBC.