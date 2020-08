Doliu în lumea televiziunii! Dan Negru a făcut tristul anunț: „Avea 47 de ani…”

De astăzi, televiziunea românească este mult mai săracă, întrucât s-a stins din viață Peter Marshall, creatorul unor emisiuni precum „Mondenii”, „Cireașa de pe tort” sau binecunoscutul concurs „Te pui cu blondele”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de doar 47 de ani, acesta suferea de un cancer galopant din cauza căruia medicii au fost nevoiți la un moment să-i amputeze un braț. Lasă în urmă o familie îndurerată, dar și cinci copii care încă nu își pot reveni din șoc.

Anunțul a fost făcut chiar de Dan Negru, printr-un mesaj publicat târziu în noapte, pe rețelele de socializare. Împreună au pus bazele „celui mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România”, amintește îndrăgitul prezentator TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A murit Peter Marshall, unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România

„A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi. Am construit împreună cu compania lui, “Paprika Entertainment” , showul ” Te pui cu Blondele”, cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România și printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România.

“Schimb de mame”, “Cireașa de pe tort”, “Mondenii”, “Rătăciți in Panama” sunt câteva formate pe care le-a adus in România dar Peter a construit televiziune in multe alte țări europene, Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria. Avea 47 de ani…”, a scris Dan Negru pe contul personal de Facebook.