Sport

Doliu în miez de noapte la FCSB! „Drum lin către cer”

Clubul FCSB a fost lovit de o veste teribilă, anunțul fiind făcut după miezul nopții. Un nume important de la gruparea „roș-albastră” trece prin momente extrem de dificile.
Bogdan Mariș
17.06.2026 | 01:21
Doliu in miez de noapte la FCSB Drum lin catre cer
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Directorul sportiv al lui FCSB, Florin Cernat (46 de ani) a anunțat că și-a pierdut tatăl. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Directorul sportiv al celor de la FCSB, Florin Cernat (46 de ani), a transmis un mesaj cutremurător pe rețelele sociale după miezul nopții. Fostul internațional român, care activează din 2025 la gruparea „roș-albastră” după 7 ani la FC Voluntari, a anunțat că și-a pierdut tatăl.

Doliu la FCSB. A decedat tatăl lui Florin Cernat

Florin Cernat a anunțat printr-o postare pe contul său oficial de Facebook că tatăl său a decedat. Directorul sportiv al celor de la FCSB a postat o imagine cu o lumânare, alături de un mesaj scurt, dar devastator: „Există despărțiri pentru care nu te pregătește nimeni… Drum lin către cer, tată! Dumnezeu să te odihnească în pace”.

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Fostul internațional român a primit zeci de mesaje de condoleanțe din partea urmăritorilor de pe rețelele sociale. Fostul mijlocaș de la Dinamo București, Dinamo Kiev sau Hajduk Split, printre altele, activează ca director sportiv la FCSB din 2025, după ce a lucrat în același rol timp de 7 ani la FC Voluntari, grupare unde și-a încheiat cariera de fotbalist.

Florin Cernat, dezvăluiri incredibile despre războiul din Ucraina

Florin Cernat a petrecut opt ani de zile în Ucraina, la Dinamo Kiev, iar fostul mijlocaș a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre războiul cu Rusia. „Cunosc oameni care au pierit în război. Mi-au murit prieteni. Jucători, oameni din conducere… Nu mai știu exact, dar știu că erau în conducere când eram eu acolo. Atunci, la început, te luau chiar dacă nu voiai. Unii s-au oferit voluntari, cum a fost și Aliyev. El singur s-a dus. Și-a luat arma… Am văzut poze cu el pe net cu arma în mână. Îmi venea să râd, că îl știam altfel.

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Mi-au povestit (n.r. foștii săi colegi) că stăteau în buncăr, în beci. Stăteau ore întregi, rămâneau fără curent, fără apă. Nu aveau cum să iasă din oraș, pentru că bombardaseră și calea ferată, și șoselele, totul. Nu aveai pe unde să ieși. Aveau un drum spre Lvov, spre Cernăuți. În partea cealaltă, spre Odessa, totul era dărâmat”, afirma acesta în 2025 la emisiunea FANATIK DINAMO. Florin Cernat a vorbit la acel moment și despre lupta sa cu cancerul.

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