Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare

Tania Souza a fost găsită fără suflare la reședința ei din Rio de Janeiro, marți, 25 noiembrie, potrivit rapoartelor. Prietenii regretatei antrenoare spun că aceasta a plecat din Manaus în urmă cu doar câteva luni pentru a căuta noi oportunități în Rio.

Cine a fost Tania Souza, femeia găsită moartă în casă

Souza era în căutarea unui loc de muncă stabil. În același timp, a continuat să lucreze ca antrenoare personală și creatoare de conținut de fitness. Ea era bine cunoscută de mulți în Brazilia pentru că a fost la numeroase evenimente Mr Cage MMA.

Echipa din spatele evenimentelor Mr Cage a fost profund îndurerată la aflarea veștii morții Taniei și i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale.

“Ne exprimăm recunoștința eternă față de Tania Souza, o mare prietenă care ne-a marcat profund istoria. A fost prima Ring Girl a evenimentelor noastre. Am crezut în ea și ea a crezut în munca noastră de la început. A strălucit prin prezența, frumusețea, bucuria și lumina ei. Tania, nu mai ești printre noi, dar rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare fotografie, în fiecare moment special pe care l-am împărtășit.

Îți mulțumim pentru tot ce ai fost, pentru prietenie, pentru putere și pentru că ai umblat alături de noi de la început. Fie ca Dumnezeu să te primească cu toată dragostea Sa, să te învăluie în pace veșnică și să-ți lumineze odihna. Dorul rămâne… dar lumina ta nu se va stinge niciodată. Eterna noastră Ring Girl”, a fost mesajul postat pe Instagram.

Ce mesaje au transmis fanii după ce au aflat de tragedie

Fanii MMA din Brazilia au urmat exemplul, potrivit . “Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat”, “Cele mai sincere condoleanțe! Tania a fost foarte drăguță”, “Întotdeauna îmi creștea energia. Îmi lipsesc amintirile minunate”, “Condoleanțe tuturor prietenilor și familiei”, “Rugați-vă pentru ea, vă rog. Cereți lumină și pace” au fost doar câteva dintre mesaje.

Imaginile din mediul online o arătau pe regretata Tania Souza în culise la numeroase evenimente de arte marțiale mixte din regiunea Amazonului.

Ea era frecvent prezentată drept “ring girl-ul Amazoniei”. Potrivit mai multor prieteni ai ei, Souza trecea printr-o înainte de moarte, a cărei cauză nu a fost încă făcută publică.