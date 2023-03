Doliu în muzică. Bobby Caldwell, interpretul piesei What You Won’t Do for Love, a murit la 71 de ani

în muzică. Interpretul pieselor What You Won’t Do for Love și Open Your Eyes, adevărate hituri R&B, a murit la 71 de ani. Cântărețul suferea de mai mulți ani de o boală gravă și nu mai era prezent pe scenă.

Lumea artistică internațională este în doliu după ce Bobby Caldwell, cunoscut pentru melodia What You Won’t Do for Love, a decedat la 71 de ani după o lungă suferință. Anunțul a fost făcut de partenera sa de viață în mediul online.

Regretatul cântăreț, compozitor și cantautor suferea de multă vreme de o boală gravă și nu mai putea să meargă de 5 ani. A murit în somn în noaptea de marți spre miercuri, în reședința sa din New Jersey, conform agentului său.

Vestea a venit și din partea soției sale, cu care solistul american era căsătorit din anul 2014. Femeia a făcut o postare scurtă și la obiect pe rețelele de socializare, fanii urându-i condoleanțe pentru pierderea suferită.

„Bobby a murit aici, acasă. L-am ținut strâns în brațe când ne-a părăsit. Am inima zdrobită pentru totdeauna”, a scris Mary, soția regretatului artist, pe pagina de Twitter, în cursul zilei de miercuri, 15 martie.

Partenera de viață a regretatului Bobby Caldwell a mai precizat că problemele de sănătate din ultimii ani și-au spus cuvântul. Muzicianul avea o afecțiune care s-a instalat din cauza consumului unui antibiotic pe termen lung, scrie .

Cine a fost Bobby Caldwell

Bobby Caldwell, pe numele său complet Robert Hunter Caldwell, s-a născut pe 15 august 1951, la New York, Statele Unite ale Americii. a început să cânte destul de devreme, încă de când era un adolescent.

Primii pași în industria muzicală i-a făcut în anul 1960, iar de atunci a lansat mai multe albume de R&B, soul și jazz. Vocea sa inconfundabilă va rămâne pentru totdeauna în istorie datorită piesei What You Won’t Do For Love (1978).

Cântecul de suflet al cântărețului american a urcat rapid în topurile Billboard 100, la scurt timp după lansarea albumului de debut cu același nume. Melodia a devenit ulterior un hit pentru mai multe generații.

Foarte multe persoane din industria muzicală au înregistrat versurile acesteia drept cover, printre aceștia aflându-se Boyz II Men, Snoh Aalegra și Michael Bolton. John Legend a cântat piesa pe albumul intitulat Love in the Future, lansat în 2013.