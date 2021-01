Doliu în muzică. Cunoscut DJ găsit mort într-un hotel din Pitești

DJ Pascal, pe numele real Pascal Di Fazio, a fost găsit fără suflare într-un hotel din Pitești în cursul serii de duminică, 10 ianuarie 2021. Vedeta se cazase la primele ore ale dimineții, fanii și apropiații fiind în stare de șoc la aflarea veștii.

Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz, primele informații arătând că nu există suspiciuni cu privire la împrejurările decesului. Mai exact, datele din dosar arată că artistul a murit la 62 de ani din cauze naturale și nicidecum nu se pune problema unei sinucideri.

Martorii au declarat că DJ Pascal a fost găsit fără suflare de un angajat al hotelului piteștean, camera cântărețului fiind încuiată pe interior. Momentan nu se cunosc cauzele reale ale decesului, criminaliștii precizând că artistul nu prezintă urme de violență.

Doliu în lumea artistică. Un DJ extrem de cunoscut a murit la 62 de ani

În momentul de față varianta sinuciderii este exclusă, cauzele medicale fiind primele luate în calcul. De altfel, oamenii legii așteaptă efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat.

Trupul neînsuflețit al francezului în vârstă de 62 de ani a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală. Moartea lui DJ Pascal a lăsat un gol imens în sufletele fanilor săi, foarte mulți prieteni și apropiați lăsând mesaje de condoleanțe în online.

„Greu de spus acum, nu am cum să mi-l închipui decât vesel și petrecând. Am făcut multe petreceri împreună. Am crescut și mergeam la discotecă pe vremea când el punea muzică și am ajuns să ne distrăm amândoi la pupitru.

Probabil Dumnezeu avea nevoie de un DJ bun”, a declarat Cătălin Cazacu, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui DJ Pascal, notează click.ro.

Prietenii, fanii, dar și rudele acestuia au postat zeci de mesaje pe rețelele de socializare în memoria celui care a fost DJ Pascal, francezul care s-a îndrăgostit de România în urmă cu aproximativ 23 de ani. Artistului i-a plăcut enorm țara noastră încât nu a mai plecat.

„Nu-mi vine să cred… Dumnezeu să îl ierte”, „Dumnezeu să-l ierte… Dj-ul copilăriei noastre…” sau „Dumnezeu să te odihnească în pace”, sunt numai câteva dintre mesajele de „Adio” din mediul online la aflarea veștii că artistul a fost găsit mort.

