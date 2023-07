Doliu în muzică. Randy Meisner, unul dintre fondatorii trupei The Eagles, a murit la 77 de ani

în muzică. Randy Meisner, unul dintre fondatorii trupei The Eagles, a murit la 77 de ani, în data de 26 iulie 2023. Anunțul nefericit a fost făcut public de colegii de formație cu care a ajuns pe culmile succesului.

Doliu în lumea artistică. Randy Meisner, unul dintre membrii formației The Eagles, a încetat din viață la 77 de ani. Cauza decesului a fost boala cu care a fost diagnosticat în urmă cu ceva vreme și care a dus la unele complicații.

Cântărețul din Statele Unite ale Americii avea și tulburare bipolară, dar și probleme grave cu alcoolul. Potrivit documentelor judiciare, în anul 2015 un judecător a decis că regretatul artist trebuie să primească îngrijire medicală constantă.

„Suntem triști să anunțăm că membrul fondator, basist și vocalist, Randy Meisner a murit în Los Angeles, la vârsta de 77 de ani, din cauza complicațiilor cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică de care suferea.

A fost o parte integrantă a Eagles și a contribuit la succesul timpuriu al trupei. Gama sa vocală a fost uimitoare, așa cum este evident în balada, Take It to the Limit”, este anunțul făcut de formație pe .

În momentul de față cei apropiați regretatului Randy Meisner pregătesc aranjamentele funerare. Nu se știe când va fi condus pe ultimul drum și nici unde va fi înmormântat. Mii de oameni au transmis condoleanțe în online.

Cine a fost Randy Meisner

Randy Meisner s-a născut pe 8 martie 1946, în Scottsbluff, Nebraska. În anul 1971 regretatul artist a fost unul dintre membrii originali ai formației The Eagles, împreună cu Don Henley, Glenn Frey și Bernie Leadon. A contribuit enorm la succesul trupei.

Vocea sa înaltă și armonioasă, cât și talentul de compozitor l-au propulsat în carieră. Una dintre piesele pentru care este recunoscut este hitul Take It to the Limit, care în prezent este o melodie foarte apreciată de oameni.

De asemenea, muzicianul a fost în fruntea revoluției muzicale care a început la Los Angeles, la sfârșitul anilor 1960. A contribuit la albumele trupei, Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights și Hotel California. Randy Meisner a fost inclus cu Eagles în Rock and Roll Hall of Fame în 1998.

Totodată, a fost numit „cel mai dulce om din industria muzicală” de unul dintre foștii colegi de trupă, Don Felder. Pe de altă parte, foarte mulți critici i-au reproșat de-a lungul timpului că este o vedetă superficială.

A părăsit The Eagles în 1977, după ce a intrat în conflict cu membrii formației. Randy Meisner a încercat să-și construiască o carieră solo, a colaborat cu artiști renumiți și a lansat piesele Hearts on Fire și Deep Inside My Heart.

Regretatul cântăreț va rămâne în amintirea fanilor drept un artist talentat și modest. În plan personal, a trecut printr-o tragedie cumplită în urmă cu câțiva ani. În 2016, soția sa, Lana Rae Meisner, s-a împușcat accidental când manipula o armă în casa din Los Angeles.