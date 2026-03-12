Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit cu cinci zile înainte de marele concert de la Sala Palatului: „După o luptă”

ADVERTISEMENT

Lumea muzicii românești este zguduită de o veste cutremurătoare! Cu doar cinci zile înainte de mult așteptatul concert de la Sala Palatului, Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a plecat dintre noi. Fanii și colegii se întreabă cum se va resimți dispariția sa în scena rock.

Lumea rockului românesc, în doliu după moartea lui Mugurel Vrabete

Vestea tragică a fost anunțată joi, 12 martie, de apropiați și colegi din lumea muzicală, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Fani, artiști și oameni care l-au cunoscut au transmis mesaje emoționante, semn că dispariția lui a lăsat o durere profundă în muzica românească.

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, sunt vorbele îndurerate ale lui Nicu Alifantis.

Printre cei care au reacționat după vestea morții lui Mugurel Vrabete se numără și actrița Laura Anghel, de la Teatrul Nottara. Mesajul ei, publicat pe rețelele sociale, vorbește despre prietenia de ani de zile și despre durerea pierderii artistului.

„Au trecut ani, zeci de ani de când ne știm. M-am rugat și am sperat în ultimile luni că o sa fie bine, că o să mai avem timp să râdem, să povestim! Nu a fost așa. Nu știu dacă mai e cineva ca tine atât de bun, blând, generos și un prieten minunat! Ai fost și o sa fii… Dumnezeu să te țină în lumină Mugurel Vrabete! Mulțumesc pentru TOT!”, a scris Laura Anghel, actriță a Teatrului Nottara.

Mesaj sfâșietor din partea trupei Holograf

Moartea sa lasă un gol uriaș în scena rockului autohton. Timp de decenii, Iulian Vrabete, cunoscut de toată lumea drept Mugurel, a fost unul dintre pilonii trupei Holograf, contribuind decisiv la sunetul și identitatea formației care a marcat generații întregi de ascultători.

Durerea este cu atât mai mare pentru colegii săi din trupă, care i-au fost alături mai bine de patru decenii. Membrii Holograf au transmis un mesaj profund emoționant după moartea basistului, vorbind despre prietenia care i-a legat atâția ani și despre rolul esențial pe care Mugurel Vrabete l-a avut în viața și echilibrul formației.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.Drum lin, Mugurel”, sunt primele cuvinte pe care le-au transmis membrii trupei Holograf.

Cine a fost Mugurel Vrabete, basistul care a marcat istoria trupei Holograf

Artistul s-a născut pe 14 octombrie 1955 și și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din tinerețe. În anii ’70 a fondat trupa Basorelief, un proiect de jazz-rock progresiv care a devenit rapid cunoscut în cercurile muzicale. Mai târziu, în 1987, a intrat în Holograf, devenind basistul formației și rămânând parte din trupă până în prezent.

Pe lângă , Mugurel Vrabete a colaborat cu numeroși artiști români, printre care Laura Stoica sau Mircea Vintilă, atât ca instrumentist, cât și ca producător. De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, el a fost considerat unul dintre cei mai importanți basiști ai scenei rock din România.

Pentru colegii de trupă și pentru , Mugurel Vrabete nu a fost doar un muzician, ci o prezență constantă, discretă și esențială în spatele succesului trupei. Moartea sa reprezintă o pierdere uriașă pentru muzica românească și pentru toți cei care i-au apreciat talentul și dedicarea.