Doliu în NBA. Legendarul antrenor Don Nelson a murit la 86 de ani

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Un nume de legendă pentru NBA, Don Nelson a murit duminică, 9 august. Decesul său a fost anunțat de familie, iar lumea baschetului nord-american i-a adus un ultim omagiu celui care a fost desemnat de trei ori cel mai bun antrenor al sezonului.

A murit Don Nelson, unul dintre cei mai mari antrenori din NBA

Fostul antrenor al echipelor Milwaukee Bucks, Golden State Warriors și Dallas Mavericks este unul dintre cei doi tehnicieni din istoria NBA care au cel puțin 250 de victorii cu trei francize diferite.

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A fost desemnat de trei ori antrenorul anului și a mers în play-off-ul NBA de 18 ori în 31 de sezoane. A ajuns în finala conferinței de trei ori cu Bucks și o dată cu Mavericks, fără a câștiga niciodată un titlu.

”În dimineața acestei zile de duminică, iubitul nostru soț, tată, bunic și străbunic Don Nelson s-a dus în pace să fie alături de Domnul, înconjurat de familia sa iubitoare. Pe parcursul săptămânii trecute, prietenii și familia l-au înconjurat cu iubire, au împărtășit binecuvântarea prieteniei și au redescoperit amintiri de mare preț”, a transmis familia lui Nelson într-un comunicat.

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Mesajul lui Stephen Curry la moartea lui Don Nelson

Unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istoria NBA, Stephen Curry a ținut să-i aducă un ultim omagiu lui Don Nelson, cel care l-a debutat în ligă la Golden State Warrriors.

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”Unul din marile motive pentru care am fost selectat de Warriors a fost Don Nelson. Se zvonea că nu i-au plăcut niciodată debutanții, dar încă din prima zi m-a provocat și mi-a dat oportunitatea de a fi cea mai bună versiune a mea pe teren.

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M-a învățat foarte multe în acel singur sezon petrecut împreună și niciodată nu voi uita seara în care a devenit antrenorul cu cele mai multe victorii din istoria NBA, în Minnesota. Eram atât de fericiți pentru el.

A avut un impact uriaș asupra sportului și va rămâne una din cele mai grozave minți din istoria sportului. E o legendă și va fi regretat de nenumărații oameni pe care i-a influențat, inclusiv de mine, de-a lungul unei cariere legendare”, a mărturisit Curry, conform .

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Cinci titluri de campion ca jucător

Don Nelson s-a născut pe 15 mai 1940, în Muskegon, Michigan, și a făcut liceul în Rock Island, Illinois. După ce a jucat la nivel universitar pentru Iowa, în 1962, el a fost selectat în NBA de Chicago Zephyrs, pentru care a evoluat un singur sezon.

Următorii doi ani i-a petrecut la Los Angeles Lakers, pentru ca apoi să meargă la Boston Celtics unde a jucat până la finalul carierei. Alături de ”verzi” a câștigat cinci titluri de campion: 1966, 1968, 1969, 1974 și 1976.

După retragere a devenit antrenor secund la Milwaukee Bucks, dar în scurt timp a devenit principal și a fost ales de două ori cel mai bun tehnician al sezonului. Apoi, a pregătit formațiile Golden State Warriors, New York Knicks și Dallas Mavericks, iar în 1994 a condus naționala Statelor Unite spre medalia de aur la Mondialele de la Toronto.

În 2010, la vârsta de 70 de ani, Don Nelson s-a retras din activitate cu un bilanț de 1.335 de victorii și 1.063 de înfrângeri. Singurul antrenor din NBA cu mai multe victorii este Gregg Popovich – 1.390.

NBA, lovită de alte două tragedii

Moartea lui Don Nelson a venit la două luni după ce baschetul nord-american . Este vorba de Rick Adelman, cel care a câștigat 1.042 de meciuri ca antrenor în cele 23 de sezoane petrecute NBA.

Anterior, baschetbalistul lui Memphis Griezzlies, . Înainte de tragedie, sportivul a fost arestat în Arkansas după ce a încercat să scape de poliție într-o urmărire de mare viteză, fiind ulterior reținut și acuzat de deținere și trafic de substanțe interzise.