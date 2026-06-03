Doliu în NBA! Legendarul antrenor Rick Adelman a murit la 79 de ani

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Membru al Basketball Hall of Fame, Rick Adelaman a jucat timp de șapte sezoane în NBA înainte de a deveni unul dintre cei mai apreciați antrenori din toate timpurile. El a murit la vârsta de 79 de ani, dar cauza decesului nu a fost făcută publică.

Marele antrenor Rick Adelman, dublu finalist al NBA, a murit

Rick Adelman a câștigat 1.042 de meciuri ca antrenor în cele 23 de sezoane petrecute NBA, al zecelea cel mai mare număr din istoria ligii. Doar alți patru antrenori, Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan și George Karl, au fost pe bancă la mai multe partide și au avut un procentaj de victorii mai bun.

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”Adelman va fi ținut minte nu doar ca antrenor și jucător, ci și ca mentor pentru atât de mulți din comunitatea baschetului”, se arată într-un comunicat al asociației antrenorilor, care l-a onorat pe Adelman cu premiul Chuck Daly pentru întreaga carieră în 2023.

Conform , echipele pe la care acesta a trecut de-a lungul carierei i-au adus un ultim omagiu pe rețelele de socializare. ”Adelman a fost un strateg și profesor strălucit al jocului și o persoană și mai bună”, a spus și comisarul NBA, Adam Silver.

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Performanțele lui Rick Adelman

Rick Adelaman a fost jucător în NBA între ani 1969 și 1975, evoluând rând pe rând pentru San Diego Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, New Orleans Jazz și Kansas City-Omaha Kings.

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Primii pași în antrenorat i-a făcut la Chemeketa Community College din Salem, iar performanțele de acolo i-au atras atenția lui Jack Ramsay, antrenorul din acea vreme a lui Portland, care i-a oferit un post de asistent.

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După cinci ani și jumătate ca secund, Adelman a profitat de demiterea lui Mike Schuler și a preluat funcția de antrenor interimar pentru ultimele 35 de meciuri rămase din sezonul 1988-1989. A reușit să-l impresioneze pe proprietarul Paul Allen, care i-a dat pe mână echipa.

Avându-l pe Clyde Drexler ca lider în teren, alături de jucători exponențiali precum Terry Porter, Jerome Kersey și Buck Williams, Rick Adelman a dus-o pe Portland de două ori în finala NBA. În primul său sezon ca principal a fost învins în ultimul act de Detroit Pistons, iar doi ani mai târziu de Chicago Bulls, care îl avea în componență pe Michael Jordan.

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Sub conducerea sa, Trail Blazers a mai ajuns în finala Conferinței de Vest în 1991, pierdută în fața lui Los Angeles Lakers. Adelman a fost dat afară după ce Portland a pierdut în primul tur al play-off-ului în 1993 și 1994. El a mai pregătit apoi echipele Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets și Minnesota Timberwolves, retrăgându-se din activitate în 2014.

Sportul american, lovit de mai multe tragedii

Luna mai a fost una teribilă pentru sportul american. Mai întâi baschetbalistul Brandon Clarke, component al formației Memphis Grizzlies, , la doar o lună după ce a fost arestat în Arkansas pentru deținere și trafic de substanțe interzise.

Apoi, pilotul Kyle Busch, dublu campion NASCAR Cup Series, . Cu doar câteva ore înainte de deces, familia a anunțat că acesta a fost internat de urgență în spital, dar fără să ofere mai multe amănunte.