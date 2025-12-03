Doliu în NBA! Un fost campion a decedat la doar 57 de ani

ADVERTISEMENT

Elden Campbell, fost baschetbalist în NBA la echipe precum Los Angeles Lakers sau Detroit Pistons, a decedat la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale de Universitatea Clemson, pe care acesta a reprezentat-o timp de 4 ani înainte de a face pasul spre NBA.

Fostul campion din NBA a decedat la doar 57 de ani

Decesul lui Elden Campbell a fost anunțat pe rețelele sociale de Universitatea Clemson. „Deplângem pierderea lui Elden Campbell, cel mai bun marcator al nostru din toate timpurile, jucător All-American și de trei ori inclus în cea mai bună echipă a ACC (n.r. Atlantic Coast Conference), care a decedat la vârsta de 57 de ani”, au transmis aceștia pe .

ADVERTISEMENT

Momentan, cauza decesului nu a fost anunțată. Vestea a cutremurat lumea baschetului, mai mulți sportivi care au evoluat alături de Campbell fiind șocați de decesul acestuia. „Îmi amintesc doar cum se comporta. De aceea l-am poreclit ‘Easy E’. Era pur și simplu atât de ‘cool’, nimic nu-l grăbea. Era un tip atât de bun”, a declarat Byron Scott, fostul coechipier al lui Campbell de la , conform .

„Tocmai am primit vestea devastatoare că fostul meu coechipier și prieten de la Lakers, Elden Campbell, a decedat. Era un suflet atât de blând. Ca jucător de baschet, era extrem de atletic. Îmi plăcea să-i arunc loburi lui Elden pentru că putea sări afară din sală și avea atât de mult talent! Ne rugăm pentru familia lui și pentru națiunea Lakers. Odihnește-te în pace, ‘Big E’ ”, a fost mesajul transmis de legendarul Magic Johnson pe .

ADVERTISEMENT

Cine a fost Elden Campbell

După 4 ani la Universitatea Clemson, Elden Campbell era ales de Los Angeles Lakers în prima rundă a draft-ului din 1990. În primul său sezon, a ajuns până în finala competiției, unde cei de la Lakers aveau să fie învinși de cei de la Chicago Bulls, care cucereau primul lor titlu din „era Michael Jordan”.

ADVERTISEMENT

Pivotul a petrecut 9 ani la Lakers, însă fără să devină campion, evoluând într-o perioadă de tranziție între era de mare succes din anii ’80, ale cărei staruri au fost Magic Johnson și Kareem Abdul-Jabbar, și „tripleta” fabuloasă pe care echipa din Los Angeles avea să o cucerească între 2000 și 2002, condusă de Shaquille O’Neal și Kobe Bryant. Cel din urmă a plecat dintre noi în 2020, la vârsta de doar 41 de ani, în urma unui accident tragic.

După experiențe la Charlotte (mai apoi New Orleans) Hornets și Seattle SuperSonics, Campbell a ajuns în 2003 la Detroit Pistons, cu care avea să devină campion în vara lui 2004, după un succes în finală chiar împotriva celor de la Lakers. Acesta și-a încheiat cariera în 2005, după o experiență la New Jersey Nets și încă o scurtă perioadă la Pistons. Pe parcursul carierei sale din NBA, acesta a avut o medie de 10.3 puncte/meci.