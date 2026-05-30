Doliu în Oltenia! Fostul antrenor de la Craiova s-a stins la vârsta de 58 de ani. Ce mesaj a transmis Adrian Mititelu

Oltenia este în doliu după o veste tragică! Fostul antrenor al echipei FC U Craiova 1948 și președinte la academia lui Gică Popescu a murit la doar 58 de ani
Ciprian Păvăleanu
30.05.2026 | 12:07
Paul Răducan, fost antrenor la U Craiova și președinte la academia lui Gică Popescu, a murit la 58 de ani. Foto: Sportpictures.eu
La doar o săptămână după sărbătoarea din Bănie, Oltenia primește o veste extrem de tristă. Paul Răducan, fost antrenor interimar al FCU Craiova 1948 și cel care a format și condus academia lui Gică Popescu, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani.

Paul Răducan, fostul antrenor de la FC U Craiova, a murit

FC U Craiova 1948 este în doliu după ce cel care a fost antrenor interimar în două rânduri la echipă a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. El a stat pe banca oltenilor timp de 8 etape, însă nu a bifat nicio victorie pentru echipa condusă de Adrian Mititelu.

Totodată, el a fost cel care a pus bazele și care a condus timp de mai mulți ani academia lui Gică Popescu: „Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal.

A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova. FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, a transmis FC U Craiova 1948 într-un comunicat pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat Adrian Mititelu la aflarea veștii

Vestea a lovit puternic în sufletele fanilor, cărora aproape că nu le-a venit să creadă tragicul eveniment: „Drumuri line și Dumnezeu să aibă un loc printre stelele fotbalului românesc. Legendele nu mor niciodată”;  „Nu îmi vine să cred! Drum lin, dom’ profesor!”, au fost câteva dintre reacțiile oamenilor în comentarii.

Nici Adrian Mititelu nu s-a ferit să lase un comentariu la postarea clubului. Patronul echipei FC U Craiova 1948 și-a exprimat regretele, ținând să menționeze că Paul Răducan a fost un om minunat: „Dumnezeu să-l odihnească, un om de mare caracter!”, a scris Adrian Mititelu.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
