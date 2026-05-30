Doliu în Oltenia! Fostul antrenor de la Craiova s-a stins la vârsta de 58 de ani. Ce mesaj a transmis Adrian Mititelu

La doar o săptămână după sărbătoarea din Bănie, Oltenia primește o veste extrem de tristă. Paul Răducan, fost antrenor interimar al FCU Craiova 1948 și cel care a format și condus academia lui Gică Popescu, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani.

Paul Răducan, fostul antrenor de la FC U Craiova, a murit

FC U Craiova 1948 este în doliu după ce cel care a fost antrenor interimar în două rânduri la echipă a încetat din viață la vârsta de 58 de ani. El a stat pe banca oltenilor timp de 8 etape, însă nu a bifat nicio victorie pentru echipa condusă de Adrian Mititelu.

Totodată, el a fost cel care a pus bazele și care „Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal.

A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova. FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, a transmis FC U Craiova 1948 într-un comunicat pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat Adrian Mititelu la aflarea veștii

cărora aproape că nu le-a venit să creadă tragicul eveniment: „Drumuri line și Dumnezeu să aibă un loc printre stelele fotbalului românesc. Legendele nu mor niciodată”; „Nu îmi vine să cred! Drum lin, dom’ profesor!”, au fost câteva dintre reacțiile oamenilor în comentarii.

Nici Adrian Mititelu nu s-a ferit să lase un comentariu la postarea clubului. Patronul echipei FC U Craiova 1948 și-a exprimat regretele, ținând să menționeze că Paul Răducan a fost un om minunat: „Dumnezeu să-l odihnească, un om de mare caracter!”, a scris Adrian Mititelu.