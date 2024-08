Doliu în politică. Emanoil Savin, primarul din Bușteni, a murit în timpul unui meci de fotbal

Politica românească , după ce Emanoil Savin, primarul reales al orașului Bușteni, a murit, duminică, în urma unui stop cardiac.

Emanoil Savin, primarul din Bușteni, a murit în timpul unui meci de fotbal

Edilul reales în luna iunie, cunoscut cu probleme cardiace, în timpul unui meci de fotbal, la Bușteni, unde se afla împreună cu mai mulți prieteni.

ADVERTISEMENT

În timpul meciului de fotbal, bărbatul în vârstă de 65 de ani a început să se simtă rău, iar la un moment dat, s-a prăbușit sub ochii amicilor săi.

Imediat, aceștia au sunat la 112, iar la fața locului a ajuns în scrut timp o ambulanță care l-a transportat de urgență de la Bușteni la Spitalul din Sinaia.

ADVERTISEMENT

În zadar doctorii s-au chinuit să îl reusciteze, astfel încât social-democratul să fie preluat de către un elicopter SMURD, pentru a fi dus la București. După ce au constatat că este iresuscitabil, medicii au fost nevoiți să îi constate decesul.

Mariana Miu, managerul Spitalului Sinaia, a confirmat decesul primarului Emanoil Savin despre care a spus că se știa cu probleme cardiace și urma un tratament de specialitate la o clinică din București.

ADVERTISEMENT

„Cu părere de rău, încă nu știu prea multe informații… Am primit vestea că era pe un teren de fotbal, era la un eveniment, a căzut. Am primit informația, m-a cutremurat și, într-un final, am primit vestea decesului”, a declarat Virgiliu Nanu, președintele PSD Prahova pentru

”Astăzi aniversăm 40 de ani de când am spus DA”

Vestea morții lui Emanoil Savin a căzut ca un trăsnet peste toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Cu doar o oră înainte de tragedie, primarul din Bușteni a postat pe pagina sa de Facebook că aniversează 40 de ani de căsnicie alături de soția sa.

ADVERTISEMENT

”Astăzi aniversăm 40 de ani de când am spus DA în fața lui Dumnezeu și a ofițerului stării civile! La mulți ani! 4 august 1984 – 4 august 2024”, a scris Emanoil Savin pe Facebook.

Prietenii spun că în această seară cei doi plănuiau să marcheze fericitul eveniment printr-o petrecere, însă, din păcate, familia acum se pregătește de înmormântare.

Emanoil Savin era finul de cununie al lui Liviu Dragnea și în perioada 2004 -2016, a fost primar al stațiunii montane Bușteni, iar din octombrie urma să ocupe din nou această funcție.

La alegerile din data de 9 iunie, acesta a fost reales primar al orașului Bușteni, după ce a obținut 37,82% din voturi, devansându-l pe candidatul independent Alexandru Florescu, care a obținut 26,76% din sufragii.