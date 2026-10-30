Doliu în presa de sport din România! A murit unul dintre jurnaliștii români emblematici

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În urmă cu câteva zile, mai exact pe 26 octombrie 2026, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a anunțat pe site-ul oficial de la noi din țară. Radu Timofte, fostul redactor-șef al revistei Fotbal Plus, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani.

Radu Timofte, unul dintre jurnaliștii de referință ai presei sportive din România, a murit la 83 de ani

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a explicat în anunțul făcut că, deși avea o vârstă destul de înaintată, nimic nu prevestea moartea lui Radu Timofte. Fostul jurnalist s-a stins din viață „fulgerător” și a lăsat în urmă un gol imens în lumea presei sportive, dar mai ales în inimile familiei și ale apropiaților.

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El și a fost membru al Asociației Internaționale a Presei Sportive. Radu Timofte nu doar că a contribuit la dezvoltarea presei de sport din România, ci a fost corespondentul de la noi din țară pentru foarte multe publicații internaționale importante, printre care Reuters, L’Équipe, France Football și La Gazzetta dello Sport.

„Plecarea sa lasă un gol în lumea presei sportive și în sufletele celor care l-au cunoscut și prețuit. Transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune soției îndoliate, Anca Bărbulescu, familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis UZPR, pe site-ul al organizației.

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Mesaj cutremurător din partea unui fost „elev”

Radu Timofte nu doar că a fost unul dintre „părinții” jurnalismului sportiv din România, ci a fost și un adevărat profesor pentru „elevii” săi. El a oferit șanse mai multor tineri să lucreze alături de el pe vremea când era redactor-șef la revista Fotbal Plus, iar unul dintre ei, sfâșiat de vestea primită, a scris un mesaj de recunoștință pe rețelele de socializare.

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„Aflu cu durere că a dispărut redactorul șef al publicației Fotbal Plus. Radu Timofte a fost omul care, în 1991, a avut încredere totală în mine și m-a adus să lucrez la ceea ce avea să devină o minunată publicație de fotbal, în poate cel mai frumos colectiv al presei sportive din România. Odihnă veșnică, nea Radu! Ai fost primul „plus” din viața mea de jurnalist, iar pentru asta îți mulțumesc! Sunt sigur că te vei întâlni în „Valhalla” presei cu ceilalți oameni de mare calitate care au contribuit la existența Fotbal Plus și care nu mai sunt printre noi: Radu Cosașu, Cristi Lazăr, Eugen Petrescu, Dorel și Eugenia Ioan, Nicolae Cristea și Valentin Albulescu”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.