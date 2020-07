Doliu în presa din Cluj-Napoca! Directorul unui cunoscut ziar a murit la vârsta de 56 de ani

Doliu în presa din Cluj-Napoca, după ce directorul executiv al ziarului Ziua de Cluj a murit la vârsta de 56 de ani.

Bărbatul s-a stins din viață miercuri noapte, 22 iulie, lăsând în urma sa o comunitate îndurerată, incluzând aici familia și prietenii.

Redacțiile din oraș au transmis mai multe mesaje de condoleanțe, după ce Ziua de Cluj a făcut anunțul dureros pe site-ul publicației.

Directorul Ziua de Cluj a murit la vârsta de 56 de ani

„Redacţia ZIUA de CLUJ anunţă cu durere dispariţia fulgerătoare a colegului nostru Daniel Dinea, care a trecut la Domnul în această noapte.

Va rămâne mereu în inimile noastre în primul rând drept un coleg minunat, un suflet bun, mereu dispus să asculte şi să ajute.

A fost un prieten al tuturor celor care aveau nevoie de o vorbă bună sau de un sfat, iar acest lucru spune totul despre el. Lipsa lui va fi resimţită mereu în redacţia ZIUA de CLUJ şi în inimile noastre.

Cu firea sa calmă şi calculată, Daniel Dinea a condus ZIUA de CLUJ spre succes şi lasă în urma sa o moştenire pe care noi, colegii şi prietenii lui, o vom duce mai departe.

Ai lăsat un gol imens în inimile noastre, Daniel! Dumnezeu să te aibă în pază!”, au scris cei de la Ziua pe site-ul oficial al publicației.

Un vechi jurnalist clujean, Ionel Lespuc, a scris de asemenea un mesaj de despărțire pentru „prietenul său” drag Daniel Dinea.

„Dini. 56 de ani. Sfârșit abrupt de drum pentru tine, prieten drag, cine s-ar fi gândit? Încă „verde”, cu rare fire încărunțite, încă activ și suplu. Aprig jucător de fotbal în curtea unei școli din Gheorgheni. Și totuși…

Sunt 22 de ani de când ne-am cunoscut. Lucram împreună la ProTV. De atunci, viața nu ne-a lăsat să ne îndepărtăm prea tare. Oriunde ai fost, la un moment dat întâmplarea făcea să apar și eu. Oriunde am fost, întâmplarea făcea să apari și tu. Sau poate nu era vorba doar despre o întâmplare. În tot timpul ăsta, relația profesională s-a transformat într-una mult mai apropiată. Am jucat fotbal împreună, am închipuit proiecte împreună. Pe unele le-am și realizat. Am pornit la braț Cluj City Tour, cu autobuzele roșii etajate. Ce proiect simpatic! Încă mă mai regăsesc și pe mine la fotografia ta de profil de pe Facebook. Când aveam nevoie de ajutor, știam unde să sun. De prisos să spun că îți știu pe de rost numărul de telefon. Și reversul a fost valabil, dar mai rar, pentru că erai un introvertit. Ai plecat din lumea asta ducând cu tine o tonă de gânduri nemărturisite.

La naiba, Dini! Nici măcar nu ne lăsai să știm dacă erai fericit. Ai avut suferințe fizice pe care le-ai păstrat doar între tine și medici. Probabil că ai fi preferat ca nici ei să nu-ți vadă analizele, dacă s-ar fi putut.

Iartă-mă că te cert. E reacția unui om căruia îi va fi dor de tine. Încă tot nu îmi vine să cred că se întâmplă asta. Adio, prietene! Vei conduce cu siguranță un ziar, acolo, în Rai; poate chiar mă vei aștepta să fiu ghid la Paradis City Tour. Mama ei de viață”, a scris Lespuc pe Media9.ro.

Daniel Dinea a fost directorul ziarului Ziua de Cluj. A trecut în cariera sa pe la ProTV, Clujeanul, Ziarul Clujeanului, Viața Clujeanului, Realitatea TV Cluj.