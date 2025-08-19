Doliu în presa din România. A murit jurnalistul Sandrino Gavriloaia

Jurnalistul Sandrino Gavriloaia s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de luni, de către colegii săi din cadrul TVR, unde a lucrat ani la rând.

A murit Sandrino Gavriloaia, jurnalist la TVR

Sandrino Gavriloaia și autor al multor documentare și emisiuni culturale realizate de Televiziunea Română. Printre acestea se numără și seria de televiziune “Călător în Orient”. De asemenea, a publicat volumul “Călătorii orientale” și a scris poezie.

A fost publicist și scenarist, realizator și producător TV în cadrul TVR încă din 1995. Cei care l-au cunoscut au avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia, inclusiv colegii alături de care a lucrat timp de ani buni.

“Ne-a părăsit Sandrino Gavriloaia, jurnalist și autor al multor documentare și emisiuni culturale realizate la TVR. A semnat seria de televiziune ‘Călător în Orient’, a publicat volumul ‘Călătorii orientale’ și a scris poezie, colaborând cu LiterNet.

A fost un coleg discret, dar mereu prezent cu idei și pasiuni, un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi. Îi vom simți lipsa. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul postat pe pagina .

Regretatul jurnalist era originar din orașul Câmpina, din Prahova. Marți, 19 august, trupul neînsuflețit al lui Sandrino Gavriloaia va fi depus la Capela Cimitirului Bobâlna, pentru care cei care l-au cunoscut să îi poată aduce un ultim omagiu, potrivit .

Jurnalista Lucia Efrim a murit în această lună

În prima parte a lunii august, presa din România a fost zguduită de o altă este tragică. , fostă jurnalistă Mediafax, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Anunțul a fost făcut de Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, un apropiat al jurnalistei timp de mai bine de 20 de ani.

“Lucia Efrim, sau, cum o cunoaștem toți, Toto. Inima ei mare și generoasă a încetat să bată noaptea trecută. A fost omul cel mai întreg pe care am avut șansa să îl întâlnesc. Un om care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți”, este o parte a mesajului emoționant postat de secretarul de stat în MAE, pe 7 august 2025.

Toți cei care au cunoscut-o pe fosta jurnalistă o știau ca fiind o persoană veselă și blândă, care își amintea întotdeauna de zilele de naștere ale cunoscuților, pe care îi suna pentru a le face urări. În ultimele două luni, înainte de deces, a fost internată la Institutul Oncologic din București.