Doliu în presa din România. Jurnalista Lucia Efrim a murit la 57 de ani: „Inima ei mare a încetat să bată”

Lucia Efrim, fosta jurnalistă Mediafax cunoscută de prieteni drept „Toto”, a murit noaptea trecută. Anunțul a fost făcut de Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, care i-a fost apropiat timp de peste două decenii.

ADVERTISEMENT

A murit Lucia Efrim. Jurnalista avea 57 de ani

„Lucia Efrim, sau, cum o cunoaștem toți, Toto. Inima ei mare și generoasă a încetat să bată noaptea trecută. A fost omul cel mai întreg pe care am avut șansa să îl întâlnesc. Un om care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți”, și-a început Luca Niculescu mesajul emoționant.

Luca Niculescu o descrie pe Lucia Efrim ca fiind o forță care aduna oamenii, îi asculta și le era aproape în cele mai grele momente din viața lor. O fire blândă, dar energică, jurnalista nu uita niciodată de zilele de naștere ale apropiaților și îi suna mereu pe cei dragi.

ADVERTISEMENT

„A fost un om vesel, cu o bucurie molipsitoare”

Secretarul de stat în MAE a povestit că atunci când a cunoscut-o pe Lucia Efrim la site-ul Mediafax. Avea principii și opinii ferme și nu și le schimba decât dacă i se aduceau argumente solide. De asemenea, era foarte muncitoare, se implica trup și suflet pentru fiecare subiect pe care îl lucra. Dincolo de cazuri și știri, jurnalista era atentă la oameni și la durerile lor.



Lucia Efrim a fost internată timp de două luni la Institutul Oncologic

În 2022, când a izbucnit , Lucia Efrim a fost printre voluntarii care au stat zile întregi în Gara de Nord, oferind ajutor mamelor cu copii care fugeau din calea războiului. Le oferea haine, mâncare, adăpost, dar mai ales un umăr pe care să plângă. În acea perioadă, a încercat chiar să găzduiască familii de refugiați în apartamentele prietenilor plecați din țară.

ADVERTISEMENT

„A fost un om vesel, cu o bucurie molipsitoare. Gata oricând să organizeze o petrecere, chiar și după o zi grea. Iar când se supăra, o făcea cu aceeași intensitate – dar și supărările treceau repede, adesea lângă un pahar de vin. A dăruit dragoste și a fost iubită pe măsură. O asistentă din spitalul unde a fost îngrijită în ultimele două luni îmi spunea că nu a mai văzut vreodată atâția vizitatori la un pacient – semn al atașamentului față de ea”, a mai scris bărbatul.

ADVERTISEMENT

În ultimele două luni, Lucia Efrim a fost internată la Institutul Oncologic din București. Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face vineri, 8 august 2025, la capela Cimitirului Bellu ortodox din București. Înmormântarea va avea loc sâmbătă în același cimitir, a mai anunțat Luca Niculescu.