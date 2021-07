Doliu în presa sportivă din România. Jurnalistul Mihai Dolinschi s-a stins din viață, la doar 29 de ani

Presa sportivă din România este, începând de astăzi, mult mai săracă. Mihai Dolinschi, comentator, moderator și analist cunoscut pentru aparițiile la Telekom Sport și Look Sport, s-a stins din viață, la doar 29 de ani.

Din primele informații, acesta a fost găsit fără suflare în locuința sa din București. În momentul de față nu sunt cunoscute împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Ultimul său mesaj – publicat luni dimineață pe rețelele de socializare – reda mărturia emoționantă a legendei lui Liverpool, , despre primii pași în fotbalul profesionist.

„Steven Gerrard: ” Hărmălaia era greu de descris. Atunci când ești rezervă și te încălzești, vezi o mare de oameni. Îți sare inima din piept. Ai emoții mari. Când ți se face semn să intri pe teren, te cuprinde un sentiment ireal și e înfricoșător.

Am jucat doar patru minute, dar, îmi amintesc că tata mi-a spus, după meci, în drum spre casă: Nimeni nu îți poate lua asta. Ai jucat pentru prima echipă a lui Liverpool!

E incredibil! La finalul meciului am simțit ca și cum totul e îndeplinit. Visul e realizat, dar când revii la realitate, îți dai seama că-i doar începutul. De la acel debut mi s-a schimbat viața.

Totul s-a schimbat foarte rapid. Se deschidea ușa către lumea reală. Când ești pe teren, trebuie să fii pregătit sau rămâi descoperit. În fotbalul mare nu te poți ascunde. Totul se întâmplă rapid și nici o situație nu seamănă cu alta”.

Stevie G, legenda cormoranilor, despre debutul în fotbalul profesionist, în Liverpool vs Blackburn, 29 noiembrie, 1998, în Premier League”, a fost ultimul mesaj publicat de Mihai Dolinschi, pe contul său de Facebook.

„Pasiunea pentru baschet a început de la o vârstă fragedă”

Deși este un jurnalist cunoscut în special microbiștilor, activitatea sa nu se rezuma doar la „sportul rege”. În ultima perioadă, acesta și-a redescoperit pasiunea pentru baschet, comentând alături de Cosmin Petrescu , la Telekom Sport.

„A fost o trecere ușor dificilă pentru că nu mai comentasem un alt sport de echipă, în afara fotbalului. Mai comentasem 3 meciuri de tenis, dar în urmă cu 3 ani. Totuși faptul că l-am avut alături pe Cosmin Petrescu m-a ajutat să îmi îmbunătățesc comentariul de la meci la meci.

Joc baschet cam o dată pe săptămână în parc cu vărul meu, Andrei Cristian Cușu, care evoluează la echipa U-18 a Voluntariului și a făcut parte la 3 meciuri și din echipa de seniori din prima ligă. Am practicat dar aș putea spune la un nivel semi-profesionist.

Pasiunea pentru baschet a început de la o vârstă fragedă, când mătușa mea, Monica Dolinschi pe atunci, evolua la naționala României de senioare și la ACRO sau Rapid la nivel de club. Eu pot să spun că am practicat la nivel semi-profesionist.

A fost o luptă între baschet și fotbal. Între 12 și 15 ani am practicat baschet la CSS4, unde am evoluat pe poziția de extremă și am mai jucat pentru echipa școlii și primul an de liceu. Apoi am renunțat pentru că am mai încercat un an fotbalul”, mărturisea Mihai Dolinschi într-un interviu pentru .