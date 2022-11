Doliu în rândul fanilor Harry Potter. Încă un actor din celebra serie s-a stins din viaţă

Fanii seriei Harry Potter sunt în doliu după ce un alt actor a decedat luni, 7 noiembrie. A interpretat un rol important în celebra franciză.

Doliu printre fanii filmelor Harry Potter. Un alt actor din celebra serie a murit

Fanii celebrei serii de filme Harry Potter, adaptate după romanele autoarei J.K. Rowling, sunt îndurerați. Leslie Phillips, actorul care a dat voce pălăriei vorbitoare de la Hogwarts, a murit la vârsta de 98 de ani.

ADVERTISEMENT

În , pălăria vorbitoare îi sorta pe elevii de la Hogwarts într-una dintre cele patru case: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw sau Slytherin.

Actorul și artistul de voce s-a stins din viață luni, în somn, după ce s-a luptat o vreme îndelungată cu boala.

ADVERTISEMENT

Decesul actorului a fost confirmat marți de agentul său, Jonathan Lloyd, potrivit . Fanii sunt îndurerați după această veste cumplită.

Leslie Phillips s-a luptat mai mult timp cu boala. Renumitul actor britanic a supraviețuit anterior la două accidente vasculare cerebrale.

ADVERTISEMENT

Actorul a avut roluri în zeci de filme de-a lungul carierei sale. A jucat în seria de filme Carry On, dar și în Doctor in The House, Tomb Raider și Midsomer Murders.

Născut pe 20 aprilie 1924, Leslie Phillips a luptat și în cel de-Al Doilea Război Mondial, fiind locotenent secund în artileria regală.

ADVERTISEMENT

Hagrid din Harry Potter a murit în octombrie

Decesul lui Leslie Phillips a venit la aproximativ o lună de când . Acesta avea 72 de ani atunci când a murit.

ADVERTISEMENT

Regretatul actor suferea de osteoartrită și obișnuia să se plângă de dureri. În plus, medicii au descoperit că la unul dintre genunchi nu mai are niciun cartilagiu.

În ultimii ani a avut probleme cu deplasarea și era nevoit să folosească un scaun cu rotile. Medicii i-au recomandat să facă o intervenție chirurgicală în SUA pentru a-și repara genunchiul.

Rolul i-a adus faima actorului, mai ales că personajul pe care l-a interpretat a fost foarte îndrăgit.

În primăvara anului trecut, , care a interpretat rolul Narcissei Malfoy din Harry Potter. Vedeta avea doar 52 de ani. A avut roluri și în alte producții de succes, cum ar fi The Queen, Peaky Blinders și Skyfall.