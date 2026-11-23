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, după ce un fost internațional britanic a murit. Acesta se afla în Bermuda pentru un turneu de rugby, iar accidentul a avut loc când voia să viziteze insula.

James Ireland a decedat la 42 de ani

În cursul acestei săptămâni, mijlocașul la grămadă James Ireland era prezent în Bermuda pentru un turneu de rugby old-boys, la care urma să participe. Fostul interațional galez a decis să se deplaseze cu un motor Vespa, închiriat din orașul în care urma să evolueze. Decizia s-a dovedit a fi una fatală pentru sportivul în vârstă de 42 de ani.

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Conform , Totul s-a întâmplat după ce echipa sa a câștigat meciul contra celor de la Classic Eagles, cu scorul de 52-19. Mijlocașul la grămadă a decis să achite 52 de lire sterline pentru motorul cu care voia să viziteze insula. Totuși, acesta a suferit un accident într-o zonă slab luminată de pe insulă și s-a lovit la cap. Sportivul a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția și ambulanțierii din Bermuda au ajuns la scurt timp după incident pentru a-i acorda primul ajutor lui James Ireland. Galezul a fost transportat la Spitalul Memorial Regele Eduard al VII-lea. La scurt timp după ce a fost coborât din ambulanță, un medic aflat de gardă a confirmat decesul fostului sportiv. Mai mult, vestea a fost făcută publică de Poliția Locală.

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”Din păcate, Serviciul de Poliție din Bermuda (BPS) poate confirma acum cel de-al 16-lea deces rutier mortal din Bermuda din 2026, un vizitator de sex masculin în vârstă de 42 de ani, și transmite sincere condoleanțe. Un ofițer de legătură cu familia din cadrul BPS oferă asistență în prezent rudelor apropiate ale vizitatorului în vârstă de 42 de ani”, se arată în comunicatul emis de Poliția din Bermuda, conform sursei menționate.

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James Ireland a câștigat Grand Slam-ul cu Țara Galilor și a mers în Italia

La nivel de club, mijlocașul la grămadă a acumulat experiență prețioasă în rugby-ul britanic, îmbrăcând tricoul unor formații de tradiție precum Dragons RFC, Newport RFC, Cross Keys și Bedwas, dar și al cluburilor engleze London Welsh și Birmingham Moseley. Totuși, nu a reușit să facă pasul spre prima ligă din Anglia, motiv pentru care și-a încercat norocul în afara Marii Britanii.

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În 2008, James Ireland a fost transferat de Rugby Parma, echipă pentru care a evoluat timp de două sezoane, fiind unul dintre oamenii de bază ai echipei. Totuși, vara anului 2010 a adus o mutare-șoc din partea britanicului. James Ireland a părăsit curtea parmegianilor pentru a se alătura rivalei locale, Crociati Parma. În tricoul ”alb-albaștrilor” a evoluat tot două stagiuni.

Deși nu a făcut pasul la , James Ireland se poate mândri cu un palmares extraordinar la nivel de juniori. Mijlocașul la grămadă a făcut parte din echipa galezilor care au câștigat Grand Slam U21, fără nicio înfrângere, în 2005. În campania respectivă, James Ireland a marcat primul eseu al victoriei contra Scoției, 31-5. Mijlocașul la grămadă a fost coleg de echipă cu jucători mari ce s-au impus la echipe de top și chiar prima echipă a Țării Galilor: Alun Wyn Jones, Ian Evans, Andrew Bishop, Chris Czekaj și Aled Brew.