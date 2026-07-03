Doliu în rugby-ul românesc! „Zimbrul din Carpați” a murit la 82 de ani

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Doliu pentru rugby-ul românesc. Federația Română de Rugby a transmis publicului că Gheorghe Drobota a murit la 82 de ani. „Zimbrul din Carpați” a scris istorie în sportul cu balonul oval.

Gheorghe Drobota, fostul mare jucător român de rugby, a murit

a mai venit o veste neplăcută în lumea sportului. Gheorghe Drobota, poreclit și „Zimbrul din Carpați”, a murit la vârsta de 82 de ani. Gheorghe (Gigi) Drobotă a îmbrăcat de 63 de ori tricoul în perioada 1958-1966, titular în viictoriile istorice în faţa Franţei.

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„Din 1961 a intrat și în lumea științei, fiind admis ca asistent la Institutul Agronomic Iași, trecând apoi prin toate treptele profesiei, pînă la titlul de doctor în științe horticole. Are multe lucrări științifice în domeniul horticulturii, apreciate de specialiștii din domeniu.

Din 2007, i s-a acordat titlul de „Maestru emerit al sportului”. A fost alături de echipa Romaniei la ediția din acest an a Cupei Europene a Națiunilor, în meciurile pe care Stejarii le-au susținut la Iași, cele cu Rusia și Germania. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris, printre altele,

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Cine a fost Gheorghe Drobota, de fapt

Născut pe 24 aprilie 1934, în comuna Dolhasca, judeţul Suceava, Gheorghe Drobota a făcut primii paşi în rugby la Fălticeni, orașul cel mai apropiat. Ulterior, el a sosit la Iaşi, unde s-a împlinit atât pe plan sportiv, cât şi pe cel profesional şi familial. A jucat la prima echipă de rugby a Iaşului, indiferent de denumirile avute de club pe parcursul anilor.

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De aici, el a ajuns la echipa naţională. A primit porecla de „Zimbrul Carpaților” din partea presei din Hexagon, în urma prestațiilor excepționale din meciurile cu Franţa din 1961 (la Bayonne) şi 1962 (Bucureşti). „Toţi care l-au cunoscut îi vor păstra o amintire luminoasă. Să-ţi fie ţărâna uşoară, nea Gigi!”, a notat și