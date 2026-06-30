Doliu în RXF! Luptătorul George Radu a murit: premoniția avută înainte de tragedie

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George Radu, un luptător cunoscut în comunitatea RXF din România, a murit luni, 29 iunie, în Germania, înecat într-un râu situat în aria localității Kehl din landul Baden-Wurttemberg. El mersese acolo la scăldat alături de câțiva prieteni și a sărit de mai multe ori în apă de la o distanță apreciabilă. După ultima săritură, a acuzat o stare de rău și nu a mai apucat să iasă la mal.

George Radu, luptător în RXF, a murit

Trupul său a fost luat de curenți, iar cadavrul nu a fost găsit până în prezent, în ciuda eforturilor susținute depuse în acest sens de echipajele de salvatori deplasate de urgență la fața locului. Potrivit , chiar în ziua în care s-a petrecut tragedia, el le-a spus unor apropiați că se simte rău și chiar se temea să nu cumva să moară „printre străini”. „Poate mor pe aici, departe de casă”, ar fi spus el, un mesaj care fără îndoială că ar putea fi considerat chiar drept unul cu valoare de premoniție în contextul tragic dat.

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Familia lui George Radu este, în mod firesc, extrem de afectată de faptul că încă nu s-a reușit recuperarea corpului său neînsuflețit. „Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre. Campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”, a scris verișoara lui pe rețelele de socializare. Cei de la au transmis următorul mesaj prin intermediul paginii oficiale de Facebook cu ocazia acestui prilej extrem de trist: „Drum lin, George Radu! Sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”.

Tragedia s-a produs într-un râu din Germania, după ce sportivul acuzase stări de rău

De asemenea, și fanii acestei promoții au fost foarte afectați de cele întâmplate, cu atât mai mult cu cât se pare că George Radu ajunsese în pentru a munci cu doar o zi înainte să moară, și în consecință s-au exprimat în acest sens prin mesaje postate în secțiunea de comentarii de la postarea respectivă: „Nu pot să cred. Scriu aceste rânduri cu lacrimi în barbă. Am tot sperat că e o glumă, că nu e adevărat… Dar când te-am sunat și nu ai răspuns tu… Dumnezeu să te ierte, fratele meu bun cu suflet curat”,

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„Nu au reușit să îl găsească, săracul. Am înțeles că doar venise de o zi în Germania ca să lucreze și a doua zi a murit.”, „Ieri seară (n.r. duminică, 28 iunie) a ajuns în Germania și azi dimineață (n.r. luni, 29 iunie) s-a dus la apă cu prietenii. I s-a făcut rău în apă și nici acum nu l-au găsit. L-au luat curenții din apă, nu este de găsit. Am vorbit cu soția lui. Rog toți cunoscuții să fie alături și să ajutăm împreună să îl aducem acasă la familia lui”, „Drum lin către îngeri. Nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace”, „Dumnezeu să te ierte, fratele meu…. Nu-mi vine să cred. Ai plecat mult prea devreme”.