Sport

Doliu în Spania: fostul mijlocaș al lui Real Madrid a murit la doar 44 de ani. Reacția clubului

Tragedie în fotbalul spaniol. Fostul jucător al lui Real Madrid s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani. Care este motivul
Ciprian Păvăleanu
28.07.2026 | 21:00
Doliu in Spania fostul mijlocas al lui Real Madrid a murit la doar 44 de ani Reactia clubului
ULTIMA ORĂ
Borja Ferrer, fostul fotbalist al lui Real Madrid, a murit la 44 de ani.
ADVERTISEMENT

Fotbalul spaniol deplânge trecerea în neființă a lui Borja Ferrer, care a murit la vârsta de 44 de ani. Fostul mijlocaș s-a aflat în curtea lui Real Madrid Castilla în sezonul 2002-2003, iar în ultimii ani s-a luptat cu o boală cruntă.

Borja Ferrer a murit la doar 44 de ani după o luptă grea cu cancerul

Fostul fotbalist al lui Real Madrid Castilla, Xerez CD și Rayo Vallecano a murit la doar 44 de ani după o grea luptă cu boala. El fusese supus unei intervenții chirurgicale dificile în urmă cu doi ani, după ce de mai mult timp era chinuit de cancer.

ADVERTISEMENT

El a evoluat pentru echipa secundă a „los blancos” în sezonul 2002-2003, iar restul carierei și-a petrecut-o în ligile inferioare din Spania. Din cauza problemelor de sănătate, el a renunțat la sportul profesionist în 2011, la doar 29 de ani, ultima echipă la care a evoluat fiind Alcala.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de @rayovallecano

Reacția clubului Real Madrid după moartea lui Borja Ferrer

Deși nu a fost un jucător important în tabăra madrilenilor, cel mai galonat club al lumii nu a trecut cu vederea această tragedie și a transmis rapid un mesaj prin care și-a exprimat regretele profunde: „Real Madrid, președintele său și Consiliul de Administrație își exprimă cel mai profund regret pentru moartea lui Borja Ferrer, fostul nostru jucător din sezonul 2002-2003.

ADVERTISEMENT
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Digi24.ro
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate

Real Madrid transmite cele mai sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei sale, foștilor colegi de echipă și tuturor celor apropiați. Borja Ferrer s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani”, se arată în comunicatul emis de Real Madrid.

ADVERTISEMENT
Românul de care ”99% n-ați auzit”, al treilea cel mai bogat din lume!...
Digisport.ro
Românul de care ”99% n-ați auzit”, al treilea cel mai bogat din lume! Americanii, după ce au văzut topul: ”Strigător la cer”
Universitatea Craiova și-a aflat viitoarea adversară! Deplasare acasă la Moș Crăciun pentru turul...
Fanatik
Universitatea Craiova și-a aflat viitoarea adversară! Deplasare acasă la Moș Crăciun pentru turul 3 din Europa League
Adrian Rus și-a făcut scenariul perfect înainte de U Craiova – Levski: „Asta...
Fanatik
Adrian Rus și-a făcut scenariul perfect înainte de U Craiova – Levski: „Asta voi face dacă dau golul victoriei”
Echipa ideală a etapei 2 din SuperLiga. CFR Cluj, „premianta” rundei în viziunea...
Fanatik
Echipa ideală a etapei 2 din SuperLiga. CFR Cluj, „premianta” rundei în viziunea LPF
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Grigore Sichitiu îl vrea plecat din Giulești pe fotbalistul de 1.000.000 de euro:...
iamsport.ro
Grigore Sichitiu îl vrea plecat din Giulești pe fotbalistul de 1.000.000 de euro: 'Nu este pentru ceea ce se vrea la Rapid'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!