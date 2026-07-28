Doliu în Spania: fostul mijlocaș al lui Real Madrid a murit la doar 44 de ani. Reacția clubului

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a lui Borja Ferrer, care a murit la vârsta de 44 de ani. Fostul mijlocaș s-a aflat în curtea lui Real Madrid Castilla în sezonul 2002-2003, iar în ultimii ani s-a luptat cu o boală cruntă.

Borja Ferrer a murit la doar 44 de ani după o luptă grea cu cancerul

Fostul fotbalist al lui Real Madrid Castilla, Xerez CD și Rayo Vallecano a murit la doar 44 de ani după o grea luptă cu boala. El fusese supus unei intervenții chirurgicale dificile în urmă cu doi ani, după ce

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El a evoluat pentru echipa secundă a „los blancos” în sezonul 2002-2003, iar restul carierei și-a petrecut-o în ligile inferioare din Spania. Din cauza problemelor de sănătate, el a renunțat la sportul profesionist în 2011, la doar 29 de ani, ultima echipă la care a evoluat fiind Alcala.

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Reacția clubului Real Madrid după moartea lui Borja Ferrer

Deși nu a fost un jucător important în tabăra madrilenilor, cel mai galonat club al lumii nu a trecut cu vederea această tragedie și a transmis rapid un mesaj prin care și-a exprimat regretele profunde: „Real Madrid, președintele său și Consiliul de Administrație își exprimă cel mai profund regret pentru moartea lui Borja Ferrer, fostul nostru jucător din sezonul 2002-2003.

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Real Madrid transmite cele mai sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei sale, foștilor colegi de echipă și tuturor celor apropiați. Borja Ferrer s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani”, se arată în comunicatul emis de Real Madrid.