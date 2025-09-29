Doliu în Spania! Un portar de 19 ani a murit, după ce a suferit o accidentare horror

Este doliu în fotbalul din Spania. Un portar în vârstă de 19 ani a murit după ce a suferit o accidentare groaznică. Nefericitul eveniment s-a petrecut sâmbătă, 27 septembrie, în meciul din liga a 3-a dintre Revilla și Colindres.
Meciul din etapa a 4-a a Tercera Division, dintre Revilla și Colindres, a fost suspendat la scorul de 1-0 pentru gazde. Arbitrul a pus capăt prematur partidei deoarece Raul Ramirez, portarul lui Colindres, a suferit o accidentare extrem de gravă.
Tânărul goalkeeper spaniol s-a lovit la cap și și-a pierdut cunoștința, motiv pentru care a fost transportat la spital. Imediat după coliziune, staff-ul medical i-a acordat fotalistului primele îngrijiri direct pe gazon, după care a ajuns la terapie intensivă.
Potrivit presei iberice, Raul Ramirez a suferit un traumatism cranian, care a produs și două stopuri cardiorespiratorii. Portarul a suferit un infarct pe teren și altul în timp ce se afla în drum spre spital.
După două zile în care doctorii s-au luptat cu disperare să îl salveze pe Raul Ramirez, Federația Regală de Fotbal Cantabrică a anunțat decesul tânărului portar:
„Cu profundă tristețe și regret, deplângem trecerea în neființă a lui Raul, fostul jucător de la Colindres. Raul va face parte mereu din familia noastră și va rămâne în amintirea colegilor și a antrenorilor săi”.
Era un băiat plin de viață, cu visuri și un viitor în față. Condoleanțe din partea mea și a întregii Cantabrie pentru rude, prieteni și pentru întreaga familie a fotbalului cantabric” – Maria José Saenz de Buruaga, președinte Federația Regală de Fotbal Cantabrică