Sport

Doliu în Spania! Un portar de 19 ani a murit, după ce a suferit o accidentare horror

O nouă tragedie a lovit fotbalul internațional, de această dată pe cel din Spania. Un portar de doar 19 ani a murit după ce s-a lovit grav la cap în timpul unui meci
Cristian Măciucă
29.09.2025 | 20:24
Doliu in Spania Un portar de 19 ani a murit dupa ce a suferit o accidentare horror
ULTIMA ORĂ
Doliu în Spania! Un portar de 19 ani a murit după ce a suferit o accidentare horror. FOTO: Fanatik

Este doliu în fotbalul din Spania. Un portar în vârstă de 19 ani a murit după ce a suferit o accidentare groaznică. Nefericitul eveniment s-a petrecut sâmbătă, 27 septembrie, în meciul din liga a 3-a dintre Revilla și Colindres.

ADVERTISEMENT

Un portar de 19 ani a murit după un meci de Liga 3 din Spania

Meciul din etapa a 4-a a Tercera Division, dintre Revilla și Colindres, a fost suspendat la scorul de 1-0 pentru gazde. Arbitrul a pus capăt prematur partidei deoarece Raul Ramirez, portarul lui Colindres, a suferit o accidentare extrem de gravă.

Tânărul goalkeeper spaniol s-a lovit la cap și și-a pierdut cunoștința, motiv pentru care a fost transportat la spital. Imediat după coliziune, staff-ul medical i-a acordat fotalistului primele îngrijiri direct pe gazon, după care a ajuns la terapie intensivă.

ADVERTISEMENT

Potrivit presei iberice, Raul Ramirez a suferit un traumatism cranian, care a produs și două stopuri cardiorespiratorii. Portarul a suferit un infarct pe teren și altul în timp ce se afla în drum spre spital.

După două zile în care doctorii s-au luptat cu disperare să îl salveze pe Raul Ramirez, Federația Regală de Fotbal Cantabrică a anunțat decesul tânărului portar:

ADVERTISEMENT
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E...
Digi24.ro
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”

„Cu profundă tristețe și regret, deplângem trecerea în neființă a lui Raul, fostul jucător de la Colindres. Raul va face parte mereu din familia noastră și va rămâne în amintirea colegilor și a antrenorilor săi”.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul Israelului!
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul Israelului!

Era un băiat plin de viață, cu visuri și un viitor în față. Condoleanțe din partea mea și a întregii Cantabrie pentru rude, prieteni și pentru întreaga familie a fotbalului cantabric” – Maria José Saenz de Buruaga, președinte Federația Regală de Fotbal Cantabrică

Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 30 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste are invitați de top după U Cluj – CFR Cluj
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui...
Fanatik
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Fostul atacant de la Rapid a semnat cu revelația SuperLigii! Anunțul oficial al...
Fanatik
Fostul atacant de la Rapid a semnat cu revelația SuperLigii! Anunțul oficial al clubului
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ion Țiriac, investiție de milioane de euro în Africa: 'Mai cumpăr încă una'
iamsport.ro
Ion Țiriac, investiție de milioane de euro în Africa: 'Mai cumpăr încă una'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!