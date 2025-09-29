Doliu în Spania! Un portar de 19 ani a murit, după ce a suferit o accidentare horror

. după ce a suferit o accidentare groaznică. Nefericitul eveniment s-a petrecut sâmbătă, 27 septembrie, în meciul din liga a 3-a dintre Revilla și Colindres.

ADVERTISEMENT

Un portar de 19 ani a murit după un meci de Liga 3 din Spania

Meciul din etapa a 4-a a Tercera Division, dintre Revilla și Colindres, a fost suspendat la scorul de 1-0 pentru gazde. Arbitrul a pus capăt prematur partidei deoarece Raul Ramirez, portarul lui Colindres, a suferit o accidentare extrem de gravă.

Tânărul goalkeeper spaniol s-a lovit la cap și și-a pierdut cunoștința, motiv pentru care a fost transportat la spital. Imediat după coliziune, staff-ul medical i-a acordat fotalistului primele îngrijiri direct pe gazon, după care a ajuns la terapie intensivă.

ADVERTISEMENT

Potrivit presei iberice, Raul Ramirez a suferit un traumatism cranian, care a produs și două stopuri cardiorespiratorii. Portarul a suferit un infarct pe teren și altul în timp ce se afla în drum spre spital.

După două zile în care doctorii s-au luptat cu disperare să îl salveze pe Raul Ramirez, Federația Regală de Fotbal Cantabrică a anunțat decesul tânărului portar:

ADVERTISEMENT

„Cu profundă tristețe și regret, deplângem trecerea în neființă a lui Raul, fostul jucător de la Colindres. Raul va face parte mereu din familia noastră și va rămâne în amintirea colegilor și a antrenorilor săi”.

ADVERTISEMENT

🎗 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: La RFCF comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral ➡️ La decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana ℹ️ — Real Federación Cántabra de Fútbol (@RFCF_es)