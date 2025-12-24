Doliu în sport! A fost găsit mort în camera de hotel la doar 27 de ani

ADVERTISEMENT

Norvegia a pierdut un sportiv important marți, 23 decembrie, după ce Sivert Bakken, biatlonist clasat pe locul 13 în clasamentul mondial, a fost găsit fără viață în camera de hotel în care era cazat.

Câștigătorul Micului Glob de Cristal la proba de mass-start în 2022 s-a stins la doar 27 de ani

Moartea subită a lui Sivert Bakken a lovit Norvegia! Celebrul schior a plecat dintre noi la 27 de ani, la aproape patru ani distanță de la câștigarea Micului Glob de Cristal la proba de mass-start în 2022.

Trecerea sa în neființă a fost anunțată de Federația Norvegiană, care a precizat printr-un comunicat că motivul morții este încă necunoscut, însă El

Biatlonistul revenise recent în circuit după o perioadă mai dificilă pe care a trăit-o din cauza problemelor la inimă, iar cel mai probabil acestea i-au adus sfârșitul. Norvegianul era clasat pe locul al 13-lea în ierarhia mondială.

We are lost for words at the news of Sivert Bakken's sudden passing – our thoughts are with his family, friends, teammates and everyone close to him during this difficult time. Hvil i fred, Sivert 🤍 — International Biathlon Union (@biathlonworld)

Comunicatul emis de Federația Norvegiană

La finalul sezonului 2021-2022, Sivert Bakken a terminat pe locul 9 în clasamentul general după ce a câștigat Micul Glob de Cristal la mass-start. În urmă cu doar o săptămână, el a fost prezent la etapa de la Annecy – Le Grand-Bornand, unde s-a clasat pe locul 5 în proba de sprint, pe 18 în proba de urmărire și pe 20 în mass-start. Federația Norvegiană, șocată de acest eveniment, a emis un comunicat în care își exprimă regretele:

„Gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către familia lui Sivert și către toți cei apropiați lui. Cooperăm pe deplin cu autoritățile locale pentru a afla ce s-a întâmplat. Colegii săi de echipă solicită respectarea vieții private și calm în această perioadă dificilă”, a declarat Emilie Nordskar, secretar general interimar al Federației Norvegiene.

Ce este miocardita, boala de care suferea sportivul. Cauze, simptome și cum se tratează

Miocardita este o inflamație a mușchiului inimii (miocardul). Această inflamație poate afecta capacitatea inimii de a pompa sângele și poate provoca tulburări de ritm cardiac. Cauzele frecvente ale acestei boli sunt infecțiile virale sau bacteriene, reacții autoimune, reacții adverse la medicamente sau vacciinuri și consumul de alcool sau droguri.

Miocardita se manifestă prin dureri în piept, oboseală accentuată, dificultăți de respirație, palpitații și amețeli. La sportivi, miocardita este foarte periculoasă, deoarece efortul fizic intens poate duce la stop cardiac. Celor care suferă de această afecțiune le este recomandat repaus total, medicamente antiinflamatoare și chiar spitalizare, dacă este cazul.