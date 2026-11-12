Doliu în sport! Fostul mare campion cu peste 1.000 de victorii a murit la 39 de ani

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Tom O’Brien, campion cu un palmares impresionant și peste 1.000 de victorii în cariera de călăreț profesionist, a murit la doar 39 de ani. El a pierdut lupta cu viața în urma unei lupte lungi și curajoase cu cancerul, care l-a chinuit ani de zile.

Tom O’Brien a murit la doar 39 de ani

a primit o nouă veste tristă. După ce Izzy Neale, o tânără jocheiță considerată o mare speranță a acestui sport, , acum a fost comunicat și decesul lui Tom O’Brien. Vestea tragică a fost confirmată de reprezentanții autorităților hipice din Marea Britanie, sportivul încetând din viață înconjurat de familia sa, după ce a înfruntat cancerul cu multă ambiție. Născut în Wexford, Irlanda, Tom O’Brien și-a descoperit pasiunea pentru cursele de cai încă din adolescență.

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În 2004, s-a mutat în Marea Britanie, unde a început o colaborare emblematică și de lungă durată cu celebrul antrenor Philip Hobbs, alături de care a scris istorie timp de două decenii. Vestea trecerii sale în neființă a generat un val de reacții pline de durere. „A venit la grajdul nostru din Irlanda fără să fi participat la vreo cursă, dar foarte repede a devenit evident că avea talent. A fost alături de noi de la începutul carierei și până la final. A fost întotdeauna foarte de încredere și un om extraordinar”, a declarat antrenorul Philip Hobbs, citat de

Palmaresul impresionat al lui Tom O’Brien

Tom O’Brien a lăsat în spate performanțe cu care orice călăreț ar vrea să se laude. El a strâns peste 1.000 de victorii obținute în cursele de galop peste obstacole (National Hunt), bornă pe care a atins-o încă din 2021. A înregistrat 5 succese majore în competiții de categoria Grade 1, precum și 2 triumfuri legendare la Festivalul de la Cheltenham (cu Silk Affair în 2009 și Third Wind în 2022). Numele său mai figurează și ca dublu câștigător al Welsh Grand National (în 2009 cu Dream Alliance și în 2018 cu Elegant Escape).

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Nu poate fi uitată nici victoria memorabilă alături de Thyme Hill în Stayers’ Hurdle de la Aintree (aprilie 2021). El a coborât definitiv de pe șa în aprilie 2023, însă a rămas aproape de sportul iubit ca oficial și arbitru în cadrul British Horseracing Authority (BHA). Brand Dunshea, director executiv al BHA, a transmis la rândul său un ultim omagiu. „Tom a trecut în neființă înconjurat de cei dragi, după o luptă lungă și curajoasă cu cancerul, pe care a înfruntat-o cu determinarea care l-a caracterizat!”. Fostul jocheu Richard Johnson a ținut să sublinieze calitățile umane ale regretatului campion. „Tom a fost un om extraordinar și nu veți găsi pe nimeni care să aibă ceva rău de spus despre el. Era o persoană alături de care tuturor ne făcea plăcere să ne petrecem timpul”.